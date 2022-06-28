直播／Novavax疫苗到貨？最新施打時程規劃 莊人祥說明
中央流行疫情指揮中心昨（27）日公布國內新增28,580例COVID-19確定病例，分別為28,489例本土個案及91例境外移入；另確診個案中新增91例死亡。單日新增本土確診人數降到3萬人以下，是近兩個月來的新低。而之前指揮中心曾說明Novavax疫苗將在6月底到貨，是否有具體時程的最新消息，發言人莊人祥將在記者會上說明。
ACIP專家會議昨日通過最新疫苗施打建議指引，包括18歲以上可混打Novavax疫苗、6個月至5歲幼兒接種莫德納嬰幼兒疫苗等等。而指揮中心之前曾說過Novavax疫苗應該在6月底前有消息，如今時程將至，尚待指揮中心說明最新狀況。至於指揮官陳時中已宣布不會再固定出席記者會，除非有重大政策，陳時中才會現身主持。
最新疫情概況，將於14:00指揮中心記者會說明，由發言人莊人祥主持，《NOWnews今日新聞》全程直播，帶您一同掌握。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞
】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922
」專線，或「0800-001922
」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。