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恩恩爸出示衛生局副局長給醫院簡訊　轟新北早知延誤就醫

▲新北兩歲童恩恩染疫亡，恩恩爸爸林先生持續尋找恩恩救護過程消失的真相。（圖／資料照片）
▲新北兩歲童恩恩染疫亡，恩恩爸爸林先生持續尋找恩恩救護過程消失的真相。（圖／資料照片）

記者余祥／台北報導

2022-06-28 11:24:142022-06-28 11:30:58

新北市兩歲童恩恩染疫亡，恩恩父親尋找救護過程「消失的81分鐘」真相，他昨日深夜在臉書貼出新北市衛生局副局長許朝程4月17日時傳給轄內各醫院院長的署名簡訊，他說：「其實新北市衛生局早就知道，恩恩就是延誤就醫。」

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恩恩爸說，這封許朝程的署名簡訊是吹哨者給他的，他從該訊息看到兩點痛心的結論，一、許朝程強調「擔心病人延誤就醫治療再發生」；二、要求「當院內仍有專責空床時，衛生局人員請求收治時，不要拒絕」。

恩恩爸表示，他覺得很諷刺，因為苦求新北市長侯友宜的真相，其實新北市衛生局早就知道，恩恩就是延誤就醫，衛生局在協調確診者病床上，遇到醫院拒絕的困難。

他指出，依照許朝程的訊息，如果當天新北市衛生局要安排送醫的確診者是23.4人次，分散到新北市29個區，中和衛生所也只需要處理幾位民眾而已（可能只有3位）。

恩恩爸問：「衛生局陳潤秋局長，當天中和衛生所很忙？到底是忙在哪裡？不要再告訴我衛生所、衛生局大家都很忙，我已經聽了一個月了。請用證據和數據來向我說明，我要知道真相！」

恩恩爸痛批，侯友宜市長和陳潤秋局長你們身為新北市政府的防疫指揮官，真的不用好好把整件事情說明嗎？你們真的可以如此的踐踏人命，用無盡的謊言一直掩蓋真相嗎？

對此，新北市衛生局回應，任何生命的消逝都令人不捨悲痛，能理解家屬的心情與想法。

衛生局表示，本土疫情從3月底基隆小吃店群聚感染爆發後輻射擴散，新北首當其衝，確診病例快速攀升，都需靠醫療及公衛人員全力努力。新北市4月14日當天確診人數達360人、居隔1萬多人是全國最多，當時中央防疫仍採取清零政策，確診者、接觸居隔者的疫調、匡列、採檢、送醫及民眾各種相關問題都由衛生局、衛生所處理，所有相關工作都是持續不斷累積，需要反覆多次聯繫，並非一通電話就能解決，所有公衛人員都是竭盡所能，全力以赴。

許朝程也透過衛生局發出聲明表示，從去年到現在整個防疫過程中，對醫療體系的病床的徵用與整備工作，他的語意從來都是希望大家一起努力，也要求也拜託醫院院長一起暢通醫療體系的任何一個環節，不要讓任何可能發生延誤就醫的情況發生。

許朝程說，他與急救責任醫院院長們交流的內容，也強調因應疫情海嘯即將到來，新北率先啟動居家照護對於保全醫療量能的重要性，及提醒醫院做好徵用病房的準備，希望醫院齊心合力確保醫療體系不崩潰。

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