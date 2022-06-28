殭屍展人潮爆滿！南美館：今起分流、7／1起採「預約制」

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每時段開放300位名額，每人限領1張（嬰幼兒亦列入人數計算），依排隊次序發放，發完為止；請民眾於號碼牌時段前30分鐘完成購票，如領到11點場次號碼牌，請於10點半前完成購票，參觀時間為11點至11點55分。
若民眾持電子票券，QR Code在現場核銷後蓋手章，不需換票。憑手章再依號碼牌指定的時段即可進該展參觀，非時段內，仍可在館內（1、2館）其他展覽自由參觀。
南美館表示，7月1日起將採預約參觀，預約方式請密切注意南美館FB/IG公告。
網友留言「展期很長，大家可以依序暫時停止呼吸」、「這樣大家就不用浪費太多時間排隊了，先在附近走走時間到了再入場。附近也很多好逛的」，但也有人提到「配套完全沒有規劃好哦，預先買電子票的人，還是要在外面排隊拿地獄展號碼牌，再排隊一次換票，又跟現場買的排一起，然後兒童票又要現場買，門口一團亂工作人員只好兇遊客，想純參觀美術館的千萬不要現在來」、有人則建議「開放網路預約後直接可購票（可選擇日期與場次），有票的直接預約場次。」
此外，南美春室為了該展覽，推出展期限定的「孟婆湯」，話題性十足，南美館臉書貼文提到，孟婆在各河畔採集藥草，加上有迷魂作用的「忘川」河水，加上「世間多情種子之淚」，熬製成一種匯集酸、甜、苦、辣、鹹、澀、腥、沖八味的迷湯，俗稱孟婆湯。服用者會立即完全地失去記憶。要過奈何橋離開地府，就必須喝一碗，確定洗去所有過去的記憶後，才可以抵達來生。
「孟婆湯」芒果冰搖美式以湯匙飲用，剛喝到會有微苦、微酸、甜感，最後吃到芒果果肉香甜在口中發散。