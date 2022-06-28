COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

殭屍展人潮爆滿！南美館：今起分流、7／1起採「預約制」

▲台南市美術館「亞洲的地獄與幽魂」特展人潮擠爆，昨（27）日正式公告，今起至30日採「號碼牌」分流、7月1日起採預約制。（圖／翻攝自台南市美術館臉書）
▲台南市美術館「亞洲的地獄與幽魂」特展人潮擠爆，昨（27）日正式公告，今起至30日採「號碼牌」分流、7月1日起採預約制。（圖／翻攝自台南市美術館臉書）

記者李琦瑋／台北報導

2022-06-28 12:07:16

台南市美術館舉辦的「亞洲的地獄與幽魂」展覽，因逼真殭屍蠟像爆紅，25日開展後吸引大批民眾，天天人潮爆滿，數度因排隊人潮過多而停止售票，現場動線規劃不完善也引發民怨。為解決人流問題，南美館昨（27）日正式公告，今起至30日採「號碼牌」分流、7月1日起採預約制。

我是廣告 請繼續往下閱讀
南美館指出，因應展場觀展品質，控管館內容留人數，並減少大家排隊時間，6月28日至30日調整「亞洲的地獄與幽魂」展覽參觀措施，採分時段、分流參觀，每場次參觀時間為55分鐘；每日早上9點半起於南美館2館友愛入口處發放當日參觀號碼牌，須依領取的號碼牌時段入本展參觀，時段內可重複進出，如逾時段，恕不開放入本展（不限本館其他展覽）。

每時段開放300位名額，每人限領1張（嬰幼兒亦列入人數計算），依排隊次序發放，發完為止；請民眾於號碼牌時段前30分鐘完成購票，如領到11點場次號碼牌，請於10點半前完成購票，參觀時間為11點至11點55分。

若民眾持電子票券，QR Code在現場核銷後蓋手章，不需換票。憑手章再依號碼牌指定的時段即可進該展參觀，非時段內，仍可在館內（1、2館）其他展覽自由參觀。

南美館表示，7月1日起將採預約參觀，預約方式請密切注意南美館FB/IG公告。

網友留言「展期很長，大家可以依序暫時停止呼吸」、「這樣大家就不用浪費太多時間排隊了，先在附近走走時間到了再入場。附近也很多好逛的」，但也有人提到「配套完全沒有規劃好哦，預先買電子票的人，還是要在外面排隊拿地獄展號碼牌，再排隊一次換票，又跟現場買的排一起，然後兒童票又要現場買，門口一團亂工作人員只好兇遊客，想純參觀美術館的千萬不要現在來」、有人則建議「開放網路預約後直接可購票（可選擇日期與場次），有票的直接預約場次。」

此外，南美春室為了該展覽，推出展期限定的「孟婆湯」，話題性十足，南美館臉書貼文提到，孟婆在各河畔採集藥草，加上有迷魂作用的「忘川」河水，加上「世間多情種子之淚」，熬製成一種匯集酸、甜、苦、辣、鹹、澀、腥、沖八味的迷湯，俗稱孟婆湯。服用者會立即完全地失去記憶。要過奈何橋離開地府，就必須喝一碗，確定洗去所有過去的記憶後，才可以抵達來生。​

「孟婆湯」芒果冰搖美式以湯匙飲用，剛喝到會有微苦、微酸、甜感，最後吃到芒果果肉香甜在口中發散。​

「殭屍展」首日就破4千人！南美館緊急PO文：大家先別來

越禁止越好奇 南美館「亞洲的地獄與幽魂」罵聲中開展

宗教團體要求撤除「殭屍展」　南美館：眼見為真歡迎看展

南美館地獄展觸霉頭該撤展？黃捷：認識多元文化消除恐懼

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
想在哪種影廳再刷《捍衛戰士：獨行俠》？

想在哪種影廳再刷《捍衛戰士：獨行俠》？

繼續作答
即時
推薦閱讀