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恩恩案新爆料　綠嘆新北為護「侯友宜準備好」形象狂說謊

▲新北2歲童恩恩染疫病逝，新北市長侯友宜與市府處理態度持續引發譁然。（圖／資料照）
▲新北2歲童恩恩染疫病逝，新北市長侯友宜與市府處理態度持續引發譁然。（圖／資料照）

記者黃宣尹／台北報導

2022-06-28 12:11:512022-06-28 12:14:57

新北男童恩恩染疫病逝，恩爸27日深夜再在臉書公布，一名醫生吹哨者私訊給他的一封資料，內容是新北市衛生局副局長寄給轄下醫院的交代訊息，當中清楚寫下「擔心病人延誤就醫治療再發生」，再度引發論戰。民進黨新北市議員戴瑋姍今（28）日表示，相信第一時間侯友宜已經知道事件全貌，早知道政策有錯，造成延誤送醫，為了維持「侯友宜準備好了」的防疫完美形象，用一個又一個的謊來圓，如今被發現，每個解釋竟然都是謊言，呼籲侯市府應該正視恩恩爸的訴求，別再推給司法也別再欺瞞。

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戴瑋姍說，侯友宜和衛生局長陳潤秋一直強調，4月14日事發當天「很忙」，現在證實又是騙人的話術。依吹哨者爆料，確診者送醫比例約為6.5%，以當時360例換算，一天不到24人，到底忙在哪裡？

戴瑋姍強調，新北衛生局與衛生所職員總共701人，一個如此龐大的組織，居然半小時無人接聽電話，也沒有專責人員協調病床，這不是螺絲鬆了，是根本沒有上螺絲，日前衛生局還謊稱，當時正在協助另一個重症孩子，馬上被民進黨立委林靜儀打臉，根本沒有這樣的病例。

戴瑋姍也說，陳潤秋在議會說，他是來做事，他對做官沒有任何興趣，簡直荒唐可笑，他編出的每個謊言，難道不就是在保自己的烏紗帽嗎？

戴瑋姍強調，為了維持「侯友宜準備好了」的防疫完美形象，用一個又一個的謊來圓，如今被發現，每個解釋竟然都是謊言，多麼可怕的市政府。目前為止，侯市府從未提供恩恩事件大事紀，都是靠吹哨者資料拼湊而成，而非官方調查釐清的時序，公佈時序是釐清真相的第一步。

戴瑋姍說，相信第一時間侯友宜已經知道事件全貌，早知道政策有錯，造成延誤送醫。恩恩事件攸關市民健康利益。侯友宜應該即刻向市民公佈，幾點幾分、做了什麼事、下了什麼指令、有誰到場⋯全數都要公開，不要再欺騙隱瞞，也請不要再推給司法調查，既然侯友宜說要扛起責任，就負起行政和政治的責任。

戴瑋姍也呼籲，侯市府應該正視恩恩爸的訴求，發起新北市政府內部的行政調查、提供4月下旬新北市政府內部的調查報告、提供新北提供給CDC的調查報告，不然難道「這事件侯市府都沒有需要檢討、改進，所以都不用調查？」

新北市衛生局說，任何生命的消逝都令人不捨悲痛，能理解家屬的心情與想法。

衛生局表示，本土疫情從3月底基隆小吃店群聚感染爆發後輻射擴散，新北首當其衝，確診病例快速攀升，都需靠醫療及公衛人員全力努力。新北市4月14日當天確診人數達360人、居隔1萬多人是全國最多，當時中央防疫仍採取清零政策，確診者、接觸居隔者的疫調、匡列、採檢、送醫及民眾各種相關問題都由衛生局、衛生所處理，所有相關工作都是持續不斷累積，需要反覆多次聯繫，並非一通電話就能解決，所有公衛人員都是竭盡所能，全力以赴。
 

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