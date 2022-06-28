投資人急跳腳！台固機房異常 多家券商APP一度無法下單
今（28）日上午10點過後，傳出多家券商APP異常，投資人無法正常下單，證交所表示，證交所與券商電腦連線都正常，主要是投資人與券商APP端有異。經查，原來是台固機房出現異常，造成券商APP下單系統異常。台灣大哥大也緊急聲明，表示上午9點50分左右，來自HiNet的流量一度幾乎完全中斷，緊急跟中華電信報修後於10點35分左右恢復正常。
今日台股開盤跌28.45點，加權股價指數以15519.56點開出，早盤一度跌百點，但指數一路節節敗退，上午10點半最低跌170多點，下殺到15375點，然而這時候傳出多家券商APP異常，投資人無法正常下單，偏偏遇上大盤弱勢，讓股民急著跳腳。
證交所對外表示，證交所與券商電腦連線傳輸一切正常，主要是投資人與券商APP端有異，經查是台固機房的問題，造成券商APP下單系統異常，上午11點過後券商APP系統逐漸恢復正常，而大盤指數也略為回升，午盤跌幅收斂，跌120點左右，來到15421點附近，跌幅0.8%。
對此，台灣大哥大表示，今日上午9點50分左右，在台固與中華HiNet介接的電路發現來自HiNet的流量幾乎完全中斷，影響台灣大所有行動用戶及企業客戶使用所有來自HiNet的網際網路服務（包括股票及其他app服務），經緊急跟中華電信報修，於10點35分左右恢復。由於公司在服務受影響期間，各機房電力供應正常無任何斷電情況；除向中華報修之外，亦未做任何網路調整，障礙發生原因正向中華電信了解中。