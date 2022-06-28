恩恩案又有新料！民進黨質問：侯友宜要躲到年底選舉完？
新北市男童恩恩案持續延燒，恩恩爸昨表示，又有吹哨者提供資料，新北衛生局早在4月17日就發簡訊給各大醫院院長，要求大家有專責病床時不要再拒絕收治，等於認了延誤就醫。民進黨發言人黃彩玲今（28）日午間表示，恩恩延誤送醫案事發1個月，各家民調顯示已超過4成新北市民不滿侯友宜處置態度，侯友宜卻還在閃躲，請問侯友宜打算繼續躲藏到選舉結束嗎？
黃彩玲指出，昨晚恩恩父親又在臉書發文，指出又有吹哨者提供他資料，內容是新北市衛生局副局長許朝程於恩恩案發生後，4月17日傳給轄內各醫院院長的署名簡訊，內文中強調「擔心病人延誤就醫治療再發生」等字句，證明侯市府早就認定「恩恩是延誤就醫」，可一個月來，侯市府的衛生局先謊稱無錄音設備，再多次推拖不認錯，坐實受害家屬對侯市府的無力吶喊「你們真的可以如此的踐踏人命」。
黃彩玲說，從最先有張姓前消防員跳出來吹哨，指證侯市府要求消防局演「119很忙」的假戲給恩恩爸看；後有吹哨者提供侯市府獨創的SOP圖表，以及最關鍵的11個橫向聯繫錄音檔給媒體；現又有看不慣侯市府作法的吹哨者跳出。侯友宜不解決問題，卻只想解決吹哨者，只會有更多吹哨者跳出來，讓想欲蓋彌彰的侯友宜無所遁形。
黃彩玲表示，天理昭彰，鴨蛋再密也會有縫，若還想要繼續掩蓋事實、壓迫基層公務員，人民對侯友宜的不信任、不滿只會持續升高，年底的選舉將會成為市民檢驗侯友宜的終極審判。