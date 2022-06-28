北約峰會展開前夕　反戰人士畢卡索名畫前抗議

我是廣告 請繼續往下閱讀
數以千計民眾昨天在馬德里街頭抗議北約峰會。
路透社報導，抗議活動發起單位「反抗滅絕」（Extinction Rebellion）和「週五為未來而戰」（Fridays For Future）透過聯合聲明表示，抗議人士指責北約在烏克蘭煽動戰火，並主張「安全並不能藉由更多武器促成」。
在社群媒體上張貼的照片和影片中，可見12名行動主義者躺在畢卡索這幅名畫前的地板上裝死，靈感來自於西班牙內戰期間格爾尼卡鎮（Guernica）的血腥空襲事件。
格爾尼卡大轟炸發生於1937年4月26日，是人類歷史上首次地毯式轟炸，當時佛朗哥將軍（Francisco Franco）尋求納粹德國和法西斯義大利相助，在西班牙北部巴斯克地區格爾尼卡鎮，對平民發動無差別空襲，造成多達1600人喪生、數千人受傷。
藝術家畢卡索（Pablo Picasso）當時受西班牙第二共和國委託，根據此慘劇創作出世界名畫「格爾尼卡」，以控訴戰爭的殘忍無情。
部分抗議人士還拿著「戰爭是人類的死亡，戰爭是藝術的死亡」標語。
抗議發起單位表示，這起在歐洲最著名的蘇菲亞王后國家藝術中心博物館（Reina Sofia Museum）上演的抗議行動持續約10分鐘，隨後館方人員將抗議人士驅離。館方婉拒回應路透社的置評請求。（譯者：李佩珊/核稿：嚴思祺）1110628