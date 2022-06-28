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北市再開放第18期疫苗預約　3種共5.5萬劑供民眾施打

▲台北市28日上午開放第18期疫苗預約，包含兒童疫苗在內一共提供54839劑疫苗供民眾預約。（圖／記者葉政勳攝 , 2022.06.01）
▲台北市28日上午開放第18期疫苗預約，包含兒童疫苗在內一共提供54839劑疫苗供民眾預約。（圖／記者葉政勳攝 , 2022.06.01）

記者丁上程／台北報導

2022-06-28 13:06:51

新冠肺炎疫情在台灣持續趨緩，不過疫苗施打的相關作業，在各縣市仍舊持續進行當中。台北市的疫苗預約系統今（28）日上午開放第18期疫苗預約，一共提供了54839劑疫苗的施打量供民眾預約。副市長蔡炳坤表示，本期預約到明日下午5時為止，接種日期為下週4日至10日，請民眾把握時間。

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蔡炳坤表示，18期疫苗預約系統開放約1小時後，就已經有超過7000人完成預約，其中還是以莫德納為大宗。蔡炳坤強調，昨天中央ACIP已通過建議，6個月至5歲幼兒莫德納疫苗接種2劑基礎劑，間隔4-8週以上，可望7月中下旬開始接種第1劑疫苗。

「國內疫苗即將進入『全齡接種』，台北市已做好接種準備。」蔡炳坤說，包括納入疫苗預約系統（以診所為主）、各大醫院兒童特約門診、分區於學校開設疫苗接種站（幼兒園造冊）等三種管道，當中央確定接種期程後，北市府也會盡快提供接種服務。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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