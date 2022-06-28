快訊／本土確診+44379！死亡個案增103人　境外移入49例

我是廣告 請繼續往下閱讀
指揮中心表示，今日新增之44,379例本土病例，21,130例男性，23,229例女性，20例調查中；年齡介於未滿5歲至90歲以上；個案分布為臺中市(6,397例)，高雄市(5,816例)，新北市(5,653例)，臺南市(4,145例，桃園市(3,521例)，彰化縣(3,452例)，臺北市(3,116例)，屏東縣(2,053例)，雲林縣(1,432例)，苗栗縣(1,151例)，嘉義縣(1,073例)，新竹縣(1,069例)，南投縣(999例)，宜蘭縣(870例)，新竹市(760例)，花蓮縣(678例)，嘉義市(647例)，臺東縣(553例)，基隆市(491例)，澎湖縣(241例)，金門縣(240例)，連江縣(22例)。
指揮中心指出，今日新增103例本土病例死亡個案，為60例男性、43例女性，年齡介於30多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、97例具慢性病史、60例未接種3劑 COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月18日至6月24日，死亡日期介於6月16日至6月26日，詳如新聞稿附件。
指揮中心說明，今日新增49例境外移入個案中，為31例男性，18例女性，年齡介於10多歲至70多歲，分別自美國及英國(各4例)、土耳其(3例)、越南(2例)、新加坡及德國(各1例)移入，另34例感染國家調查中。入境日介於今年6月26日至6月27日。
指揮中心統計，截至目前國內累計13,299,702例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含9,611,932例排除)，其中3,686,338例確診，分別為14,429例境外移入、3,671,855例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計6,448例COVID-19死亡病例，其中6,433例本土，個案居住縣市分布為新北市1,645例、臺北市878例、臺中市573例、桃園市及高雄市各533例、臺南市392例、彰化縣313例、屏東縣247例、基隆市167例、雲林縣159例、南投縣157例、宜蘭縣142例、苗栗縣120例、嘉義縣111例、花蓮縣103例、新竹縣101例、嘉義市96例、臺東縣85例、新竹市60例、金門縣10例、澎湖縣8例；另15例為境外移入。
指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。（編輯：陳苾暐）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。