柯志恩說錯高雄地標　邁盟：前有韓導，後有柯藝人

國民黨智庫執行長柯志恩預計將被徵召提名，代表國民黨參選高雄市長，她受訪時將高雄著名地標衛武營、高雄流行音樂中心，脫口說成「大」武營、「南部」音樂中心，高雄邁向過半大聯盟成員民進黨前新苓市議員候選人湯詠瑜以及左營楠梓市議員候選人黃偵琳皆表示，前有韓國瑜自導自演，後有柯志恩來高雄逢場作戲，國民黨沒有一個先做好功課再來選。
湯詠瑜表示，柯志恩明天就要被徵召參選高雄市長，卻在昨（27）日「今天誰來沛」這個網路節目專訪時，把衛武營國家藝術中心說成「大武營」、去年正式開幕的高雄流行音樂中心說成是「南部流行音樂中心」，由此可見柯志恩平常根本沒在關心高雄，又聲稱自己不會說高雄又老又窮，欺騙市民賺取選票這跟韓國瑜有什麼不一樣？
湯詠瑜舉例，屏東縣長潘孟安在施政總報告全程不看稿，高雄市長陳其邁施政報告中也幾乎不看稿，從這兩位地方首長對於市政的用心可以顯見市長必須對市政擘畫暸然於心、做功課，不是喊個口號、包裝形象就能治理地方，柯志恩功課沒做好就想來選高雄市長，難道我們還要再面對一次不知道高雄有幾個行政區，只會說大話要帶著高雄發大財的市長嗎？
黃偵琳則表示，衛武營說成大武營，海洋文化及流行音樂中心說成南部音樂中心，請問柯志恩到底是認真要選還是只是虛應故事？才說出韓國瑜的「愛情摩天輪」是不可行的政策，結果今天就說錯話。
黃偵琳更指出，柯志恩曾無奈表態如果初選最高也就認了，但現在木已成舟，柯志恩委員既然期許自己是一個跟韓國瑜不一樣的人，怎麼又犯了跟韓國瑜一樣的錯誤，黃偵琳認為，如果柯志恩這麼委屈勉強接下任務的話，其實大可不必浪費時間來走高雄這一遭，浪費大家的時間，又糟蹋選民期待。