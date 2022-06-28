打掉重練？基進台中推4議員參選人 沒有3Q團隊成員
曾在台中搶下全黨唯一立委席次的台灣基進黨，今宣佈提名4名台中市議員參選人，唯前立委陳柏惟未出席、4位參選人也與陳柏惟團隊沒淵源。黨主席陳奕齊透露，中彰投黨部近期會從原陳柏惟烏日服務處遷出，在派系林立的台中市重新紮根。
今天（28日）在台中市議會廣場舉行的提名記者會，由黨主席陳奕齊、台灣基進秘書長暨中彰投黨部代理主委王興煥主持。陳奕齊說，基進黨預計在全國提名24名縣市議員參選人，台中市分別是前時力立委洪慈庸辦公室主任陳若庭（豐原區）、「程式老爹」創辦人徐煊博（東勢、石岡、新社、和平區）、4年前獲歐巴桑聯盟推薦的楊欣怡（北屯區）、公教家庭出身的林宜蓁（太平區），平均年齡30出頭，最年輕的林宜蓁26歲。
台灣基進2019年在中二選區搶下唯一的立委席次，陳柏惟在近2年立委任內，培養不少年輕幹部，但陳柏惟並未出席今天記者會，4名候選人也與陳柏惟服務團隊缺乏淵源。
投入選舉的「陳柏惟舊部」，包括基進高雄鳳山區的李雨蓁（前團隊發言人）、無黨籍參選高雄三民區的陳建良（前服務處主任）、無黨籍參選台中大烏龍的陳玄曄（堂哥、特助）。
對於外傳陳柏惟團隊與基進黨落下心結，陳奕齊笑說「不要用傳統的政治思維來看基進」，他說陳柏惟在短時間歷經太多起落風浪，「給他沈澱、重整腳步的空間，對年輕人來講是好的」，但陳柏惟之前在中二播下的種子，已生根發芽。基進目前是小黨，對於與陳柏惟友好的各界朋友要參選，只要沒有政黨屬性混淆的問題，基進都會祝福。
陳奕齊透露，基進黨在全國重要縣市設有基進之友會，成員4萬多人，唯獨台中沒有。他坦言和其他五都相比，台中是特殊的存在，「她是一個高速發展的新興城市，卻存在很多盤根錯節、跨黨派的傳統派系，陳柏惟之前面對的顏家，就是典型的代表」。陳奕齊說，基進評估若要全面性發展，必須從舊台中縣遷往舊台中市，因此，中彰投黨部下個月會從原陳柏惟烏日服務處遷到市府附近。