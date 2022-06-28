影／帥哥帶你遊越南下龍灣！超奢華水上飛機一次看

強尼畢業於國立台北大學地政系，目前旅居越南已7年，累積豐富旅遊、生活經驗。因為工作職位關係，自身在越南有投資房地產及股票經驗，時常在頻道上分享他的日常和意見，平時也會拍攝旅遊Vlog，讓人一虧當地的風景名勝。這次他跟朋友Lisa來到越南下龍灣乘坐水上飛機，並將過程分享給所有觀眾。





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下龍灣是位於越南東北部，被廣寧省下龍市和海防市葛海縣所夾的一片面積為1,553平方千米的水域，是聯合國教科文組織世界遺產，也是越南廣寧省的熱門旅遊目的地。下龍的意思就是龍從天上降下來，據說早期越南人因為與入侵者作戰的關係，眾神擔心作戰失敗而波及無辜居民，於是決定派出龍到越南保護他們。入侵者從海上進攻，龍群則開始吐火燒船，其他的龍則吐出一些珠寶玉器，這些最後都化成島嶼。之後在擊退敵人後，龍群因為被這裡的景色吸引而不想回去，從此決定居住在這座海灣。有著古老傳說的下龍灣，為旅途增添更多的浪漫氣息。





據悉，水上飛機共有12個座位，一趟有25分鐘，搭乘飛機的時光可以看到超級美麗的下龍灣景色，是旅遊下龍灣最推薦的方式之一。由於有數不清的島嶼在下龍灣，而有「世界奇觀」之稱，是相當美麗的地理樣貌。一起點開影片，跟著越南強尼暢遊下龍灣吧！





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