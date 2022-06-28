最年幼MIS-C個案！1歲男童染疫近1個月「突發高燒3天」
指揮中心表示，今（28）日新增180例中重症個案，其中又新增1例兒童MIS-C個案，醫療應變組副組長羅一鈞指出，個案年僅1歲，為最年幼個案，確診近1個月後，在6月17日突然發燒、嘴唇變紅、紅疹，持續三天後送急診，診斷MIS-C。
今日新增103例本土病例死亡個案，為60例男性、43例女性，年齡介於30多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、97例具慢性病史、60例未接種3劑 COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月18日至6月24日，死亡日期介於6月16日至6月26日。
羅一鈞表示，兒童重症個案再新增1例MIS-C，為1歲童，為目前最年幼個案，本身沒有慢性病史，在5/28確診，隨後6/17發燒、嘴唇變紅、有紅疹與腹瀉等症狀，並且持續3天。
6月20日到急診就醫，抽血有發現發炎指數、血栓因子異常，診斷MIS-C住院。心臟超音波顯示有輕微冠狀動脈擴大，住院後也出現結膜炎以及血壓偏低、冒冷汗等症狀，收治住院一般病房，使用免疫球蛋白、類固醇等藥物治療，後病況好轉，已經於6月27日出院。（編輯：孫唯容）
※【NOWnews 今日新聞
】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922
」專線，或「0800-001922
」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。