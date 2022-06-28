王品決議不配股利　新品牌拓展新品類7月中亮相

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此外，王品在疫情期間堅持不裁員，保障同仁工作權益，對此陳正輝表示，的確造成短期的成本負擔，但餐飲是人的行業，人才對企業長期發展實屬必要投資。今年再度面臨疫情挑戰，陳正輝回應，王品從三方面穩住業績，第一是分群經營，將旗下22個品牌分為異國、日料、火鍋、中餐、燒肉、石二鍋六大事業群，整合後端供應鏈、累積廚藝技術和知識，創造綜效；其次，透過「王品瘋美食APP」整合行銷，以往會員由品牌各自經營，如今整合至單一渠道，可增加兩百萬會員的黏著度；第三，推動餐飲品牌零售化，王品自2019年開始布局零售市場，三年內就達到8.5億元營收，透過品牌帶動零售、零售再帶動內用的策略，創造新的成長動能。
隨著台灣脫離疫情高原期、上海也正式解封，陳正輝表示，步入7、8月餐飲旺季，若無其他因素干擾，下半年表現相對樂觀，透過新品牌、新展店業績挹注，將推升整體營業規模與獲利。
王品今年股東會吸引許多人參加，不少股東是衝著紀念品而來，小股東好奇，王品願意送股東厚禮是否划算？陳正輝表示，連續四年的大禮包不但帶動市場話題，更有效提升來客數。陳正輝分析，多數行銷活動灑優惠券，回籠率至多3%至5%，但王品股東大禮包回籠率高達40%，且平均每位股東會帶回2.67位客人用餐，效益龐大。