▲ Mini x 桃園大溪笠復威斯汀酒店暑假風格聯名專案 即日開放預訂

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今年暑假（2022/7/1~8/31），MINI 繽紛進駐大溪威斯汀酒店中的單間套房，以 MINI Lifestyle Collection 生活精品搭配 MINI 獨一無二的設計語彙，打造全台獨一無二的 MINI 主題房。
從辦理入住開始即可自入住資料感受到MINI的創意巧思，打開房門後，MINI 專屬元素與 MINI 鉤針汽車玩具隨即吸引目光，電視櫃上已貼心為風格獨具的 MINI 旅人們準備好專屬迎賓禮，房間內還有多樣 MINI Lifestyle Collection 生活精品、賽道茶几、拍照打卡小驚喜。
MINI 主題套房 2022/6/28 起於桃園大溪笠復威斯汀酒店官網開放訂購，專案優惠新台幣 13,000 元起，包含專屬設計雙人套房（最多可入住兩位成人與一位 6 歲以下兒童）與知味西餐廳自助早餐及晚餐，還有市價超過新台幣 1,500 元的 MINI 專屬迎賓禮，歡迎 MINI 愛好者與摯愛家人朋友們一同前往大溪威斯汀，與 MINI 共度宜人的精采夏日！
專屬禮遇 MINI 車主專屬
MINI 車主於桃園大溪笠復威斯汀酒店官網訂購 2022/7/1~10/31 住房，輸入 MINI 車主專屬折扣碼*並於入住時出示 MINI 車鑰匙或行照，即享威斯汀酒店官網住房價格 9 折優惠（部分專案優惠房型不適用、稅與服務費另計）；入住時，加購知味西餐廳晚餐亦享 9 折優惠（稅與服務費另計）。
*歡迎 MINI 車主向原購車之經銷商或離您最近之展示中心索取車主專屬折扣碼。
沉浸式體驗 打造活力歡樂的 MINI 世界
除了獨家 MINI 主題套房與 MINI 車主獨享禮遇外，MINI 更在威斯汀酒店 1 樓戶外 GO GO PARK 區域打造 MINI GO GO-KART 迷你賽車場，小朋友可親身體驗 MINI JCW 卡丁車的操控樂趣；更為小小朋友準備 MINI 平衡車，隨著雙腳擺動學習身體動態平衡。1 樓兒童俱樂部亦有 MINI Kid’s Club，提供 MINI 彩繪書籤讓孩童發揮天馬行空的想像力，畫出夢想中獨一無二的 MINI；還可騎乘 MINI 兒童學步車盡情玩樂。
凡於 2022/7/1~8/31 活動期間入住桃園大溪笠復威斯汀酒店的旅人，即享 MINI Shop 生活精品線上購物網站消費滿千9折優惠；MINI 主題套房貴賓加贈紅利點數300點，結帳金額滿新台幣 3,800 元再贈市價新台幣 1,200 元的 MINI 原廠精品色塊水壺。所有大溪威斯汀酒店住客完成指定活動條件即可兌換限量 MINI 紙模型動力車 DIY 組乙組，還可抽多樣 MINI Lifestyle Collection 生活精品；2022/9/30 前持 E-mail 住宿憑證至全台任一 MINI 展示中心賞車試乘，再享專屬試駕禮！（數量有限，贈完為止）
MINI x 桃園大溪笠復威斯汀酒店 暑假風格聯名專案
【MINI 主題套房】
- 訂購日：即日起~售完為止
- 住宿日：2022/7/1~8/31
- 專屬禮遇：
- MINI 主題設計套房(每日限量一間，最多入住兩大一小)
- MINI 專屬迎賓禮
- 2022/7/1~8/31 於 MINI Shop 生活精品線上購物網站消費即享紅利點數300點，結帳金額滿新台幣 3,800 元再贈 MINI 色塊水壺乙個(數量有限，贈完為止，顏色隨機出貨)
- 訂購日：即日起~10/31
- 住宿日：2022/7/1~10/31
- 專屬禮遇：
- 於桃園大溪笠復威斯汀酒店官網訂房享 9 折優惠(部分專案優惠房型不適用、稅與服務費另計)
- 入住時，加購知味西餐廳晚餐亦享 9 折優惠(稅與服務費另計)
- 適用對象：2022/7/1~8/31 於桃園大溪笠復威斯汀酒店住宿之所有住客(不限房型，含 MINI 主題套房貴賓與 MINI 車主專案)
- 專屬禮遇：
- 2022/9/30 前持 E-mail 住宿憑證至全台任一 MINI 展示中心賞車試乘享專屬試駕禮(數量有限，贈完為止)
- 酒店 1 樓 GO GO PARK、兒童俱樂部之 MINI 主題活動
- 完成指定活動條件即可兌換限量 MINI 紙模型動力車 DIY 組乙組，還可抽多樣 MINI Lifestyle Collection 生活精品
- 2022/7/1~8/31 於 MINI Shop 生活精品線上購物網站消費滿千享 9 折優惠
桃園大溪笠復威斯汀酒店訂房網頁：www.westintashee.com
- MINI 主題設計套房：選擇訂房日期、人數與房間數，再選擇「Deals and Packages」，最後網頁下拉即可找到「MINI Theme Room Package」。MINI 主題房每日限量一間、最多入住兩大一小，請勿選擇超過此數量。如未出現「MINI Theme Room Package」，即為該日期已滿房。
- MINI 車主獨享禮遇：需先選擇住宿日期、房間數與人數、輸入折扣碼後，網頁下拉選擇房型，方可使用 MINI 車主專屬優惠。
如有任何訂房問題，歡迎致電桃園大溪笠復威斯汀酒店服務電話 03-272-5777