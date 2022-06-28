西拉雅案今辯論　原民會主委親上憲法法庭

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不過，原委會函文指，「熟」轉「平地原住民」的民眾，僅限於1956年、1957年、1959年、1963年間申請登記有案者，未登記者不予受理。萬淑娟等112人提告要求確認原住民身分，北高行更一審認為，相關規定確實違反平等權，聲請釋憲。
憲法法庭28日上午召開言詞辯論，除了聲請人、北高行第三庭，關係人、總統府原住民族歷史正義與轉型正義委員會委員萬淑娟等西拉雅族人，還包括關係機關原住民族委員會主委夷將．拔路兒Icyang．Parod、台南市長黃偉哲等人。
北高行第三庭指出，從原民會官網記載，17世紀漢族開始移入且定居之前，台灣本島原本的主人為南島語系民族，包括現今所稱的高山族與平埔族，平埔族多已失去原有語言與習俗，亟需強化語言文化振興，這正是憲法增修條文第10條第11項所欲維護的事項。平埔族既為台灣原住民族，自不能將他們排除在原住民身分法之外。
原民會主委夷將．拔路兒主張，平地原住民跟山地原住民在《憲法》第4條，在整個修憲過程當中，最後通過的範圍就是當時的30萬名原住民來制定現在增修條文的參政權，雖然，沒有包含平埔原住民，但2017年也曾辦過全國平埔族群5場次座談會，提出《原住民身分法》修正案，增列平埔原住民，當時平埔族人大部分都支持草案的修正方向。
夷將．拔路兒表示，修正案還是當時台南市政府正式發函給行政院跟原民會，原民會參考意見後修法，後來就把身分法修正案送到立法院審議，只是原民立委跟立委沒有達成共識，目前修法還沒達成共識；雖然修法過程沒那麼順利，呼籲大法官給予合憲宣判，才能根本解決原住民正名問題。
萬淑娟認為，原民會的主張反而凸顯此一錯誤的殖民措施還被當今政府沿用，漠視平埔族群從90年代對政府提出的指控與對抗；總統蔡英文曾為平埔族群遭受的苦難認錯，且多次裁示替平埔族群正名，但原民會卻以國家最高原住民機關之名打壓平埔族群。