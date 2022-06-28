避免限水之苦　蔡其昌等人爭取經費開發烏溪伏流水源

台中屯區處大甲溪供水系統末端，多年來無更換老舊管線，深怕加壓供水後管線不堪負荷導致自來水管爆裂；立法院副院長蔡其昌今 (28) 日邀集立法委員何欣純、林靜儀等相關單位到霧峰會勘，爭取總經費新台幣 35.5 億進行烏溪伏流水第三期工程，解決大里、霧峰等屯區管線末端水壓不足及每逢停水期間復水後水壓不穩等問題，讓屯區鄉親免受水壓不足之困擾。

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蔡其昌表示，有水當思無水之苦，去年的這段時間台中地區剛解除分區限水，今天跟何欣純委員、林靜儀委員特別前來會勘烏溪伏流水第三期的工程，這項工程已經爭取許多年，尤其是何欣純委員為此非常積極的爭取，也開了多次的協調會。過去台中的供水都來自北台中的鯉魚潭跟石岡水壩，這次透過伏流水的收集，串接雲林彰化的水源開發，從現在開始超前部屬，才能避免台中缺水、限水的問題。

蔡其昌也說，這項工程完成後，未來台中每一天的儲水量約可達到每日用水的 10~20% ，台中彰化雙向送水管每日最大送水量可達 20 萬噸，這對台中來說是非常大的水源挹注，這項工程浩大，希望行政院能夠盡快核定計畫，讓台中市民免於缺水、限水之苦。

何欣純表示，去年太平跟大里是台中最缺水的地區，今非常高興能夠看見這樣一個草案，因為從無到有，希望能找出一個方式來改變目前台中的供水系統，來穩定南台中供水量，所以才會有這個伏流水的三期計畫，也希望自來水公司能夠盡力來協助。同時，也希望工程在執行時，避免影響到農業灌溉用水，最好是能夠提供相關數據向農民朋友說明，讓他們能夠安心。