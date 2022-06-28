避免限水之苦　蔡其昌等人爭取經費開發烏溪伏流水源

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蔡其昌表示，有水當思無水之苦，去年的這段時間台中地區剛解除分區限水，今天跟何欣純委員、林靜儀委員特別前來會勘烏溪伏流水第三期的工程，這項工程已經爭取許多年，尤其是何欣純委員為此非常積極的爭取，也開了多次的協調會。過去台中的供水都來自北台中的鯉魚潭跟石岡水壩，這次透過伏流水的收集，串接雲林彰化的水源開發，從現在開始超前部屬，才能避免台中缺水、限水的問題。
蔡其昌也說，這項工程完成後，未來台中每一天的儲水量約可達到每日用水的10~20%，台中彰化雙向送水管每日最大送水量可達20萬噸，這對台中來說是非常大的水源挹注，這項工程浩大，希望行政院能夠盡快核定計畫，讓台中市民免於缺水、限水之苦。
何欣純表示，去年太平跟大里是台中最缺水的地區，今非常高興能夠看見這樣一個草案，因為從無到有，希望能找出一個方式來改變目前台中的供水系統，來穩定南台中供水量，所以才會有這個伏流水的三期計畫，也希望自來水公司能夠盡力來協助。同時，也希望工程在執行時，避免影響到農業灌溉用水，最好是能夠提供相關數據向農民朋友說明，讓他們能夠安心。
經濟部水利署總工程司林元鵬表示，此次計畫總經費為新台幣35.5億元整，將利用烏溪伏流水第三期工程，可將烏溪伏流水擷取後以下列4個方向管線分送至烏日、大里送水管，提供大里既有900mm管線來供應本地區之自來水使用，水量的提供以豐水期可截取伏流水5萬CMD或枯水期取用伏流水加井水4.5CMD，預定民國117 年完成。