COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

全新 BMW 7 系列搶先預覽！接單已破 200 張 i7 純電旗艦年底登台

▲ 全新 BMW 7 系列搶先預覽！接單已破 200 張 i7 純電旗艦年底登台
▲ 全新 BMW 7 系列搶先預覽！接單已破 200 張 i7 純電旗艦年底登台

2GameSome - 有車賞

2022-06-28 15:25:00

BMW 總代理汎德特別自原廠空運來台全新世代 BMW 7 系列豪華旗艦房車，BMW 總代理汎德表示目前全新 BMW 7 系列已接單超過 200 張，預計引進 735i 與 740i 兩車型，純電動版本 i7 xDrive60 也會同步引進，皆為長軸版本，預計年底前正式上市。

我是廣告 請繼續往下閱讀
全新 BMW 7 系列：https://mybmw.tw/THE7

磅礡氣度

BMW 全新世代 BMW 7 系列豪華旗艦房車讓經典的天使眼頭燈與雙腎型水箱護罩與更多未來科技元素結合，導入全新的 LED 頭燈，以質感卓越的 SWAROVSKI 水晶鑲嵌搭配璀璨奪目的「HEARTBEAT」方向燈設計，透過 22 顆 LED 燈組結合猶如藝術品般的水晶折射，搭配 BMW 飾光水箱護罩，演繹專屬於BMW Luxury Class頂級豪華車系的樣貌。此外，BMW 更為全新世代 BMW 7 系列打造出了首款 BMW Individual 專屬雙色漆面，肩線以上提供兩種車色、肩線以下則提供五種車色選擇。

新一代 BMW 7 系列的車長達到 5,391 mm；車寬與車高則分別增加了 48mm 與 65mm，分別達到 1950mm、1544mm，結合厚實飽滿的 C 柱 Hofmeister Kink 倒勾轉折、後座三角窗特殊圖騰與側窗隔音玻璃，大幅降低了後座被外界窺探的可能性與座艙靜謐性，後座長車門設計與自動啟閉車門功能，讓乘客能夠更輕鬆無阻的進出坐駕。

前瞻科技

全新世代 BMW 7 系列採用全新世代由 12.3 吋虛擬數位儀錶、14.9 吋中控觸控螢幕所構成的一體式曲面螢幕搭配 BMW iDrive 8.0 使用者介面，結合全新的 BMW 座艙環繞光幕，將座艙照明與控制介面進行整合，大幅降低實體按鍵的數量，而 7 系列首度採用的頂級水晶中控套件及全新的排檔操作介面，更為座艙帶來更精湛的豪華尊貴座艙質感。

Mini x 桃園大溪笠復威斯汀酒店暑假風格聯名專案 即日開放預訂

Hyundai Ioniq 6外觀局部照釋出，流線運動化設計引人遐想!

慶祝F-Series問世75周年，Ford發表F-150 Heritage Edition紀念特式車

【試駕】這不是BMW iX，這是220i Active Tourer Luxury

我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
想在哪種影廳再刷《捍衛戰士：獨行俠》？

想在哪種影廳再刷《捍衛戰士：獨行俠》？

繼續作答
即時
推薦閱讀