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終於進議會報告！黃珊珊疑行政不中立　議員不分黨派砲轟

▲台北市副市長黃珊珊28日進入議會，針對疑似違反行政中立原則，帶著民眾黨候選人跑行程一事進行報告，不過也遭到議員不分黨派齊聲砲轟。（圖／記者丁上程攝，2022.06.28）
▲台北市副市長黃珊珊28日進入議會，針對疑似違反行政中立原則，帶著民眾黨候選人跑行程一事進行報告，不過也遭到議員不分黨派齊聲砲轟。（圖／記者丁上程攝，2022.06.28）

記者丁上程／台北報導

2022-06-28 15:19:13

台北市副市長黃珊珊日前到市場進行視察時，民眾黨參選人也隨侍在側，遭到議員抨擊洩露不公開行程，疑似違反行政中立原則。而黃珊珊今（28）日也在議會要求下，進入議會進行相關報告。不過議員們不分藍綠，對於該報告並不買帳，直呼黃珊珊「強詞奪理、知法玩法」，更有議員當眾直接將紙本報告丟入垃圾桶，以示抗議。

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國民黨議員汪志冰指出，自己仔細看完黃珊珊提出的說明報告，「看完以後只有八個字，強詞奪理一派胡言。」汪志冰說，報告中寫明民眾黨議員參選人之所以會到場，是因為「早上有看到現場張貼的紅字條」，「你說剛好湊巧？沒這回事，根本就是一派胡言。」汪志冰指出，全場議員包括她自己，都無法接受這樣的報告。最後在質詢時間結束後，也將紙本報告丟入垃圾桶。

民進黨議員簡舒培則批評黃珊珊，佔著副市長的位子坐選舉工作。「無論是蔣萬安還是民進黨的候選人，要拜會市場攤販都是自己安排，就只有你是由產發局安排。」簡舒培說，黃珊珊就是假借督導行程之名，行選舉行程之實，還要公務員冒著可能違反行政中立法的風險幫她。

社民黨議員苗博雅則指出，如果今天公務行程公開給每個議員知道，大家有沒有去都沒話說。「但今天是公務但非公開行程，卻只有民眾黨候選人知道，而且全程跟緊緊？」苗博雅強調，過去陳信瑜在上班時間拉票，甚至洩密給民眾黨立委，市府都沒有處理，現在更是有可能讓基層公務員背負違反行政中立法的風險，副市長應清楚表態，未來不可以洩露行程獨厚民眾黨參選人。

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