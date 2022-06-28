《彈射世界》日版1.5周年紀念　送1500星導石、★5星鐵鋼

我是廣告 請繼續往下閱讀
「HERO:BEGINNING」於6月29日至7月13日舉辦劇情活動，完成專屬任務可蒐集活動專用代幣，可抽取代幣轉蛋獲得限定★5裝備「稜光之刃」及★4裝備「JIT圓盾」。前後篇劇情完成後，可與活動限定角色★4「妮朵」成為夥伴。
★5裝備「稜光之刃」
在庫歐里亞市流通的絕品。某位英雄的主要武器的複製品。閃耀著彩虹光輝的刀刃相當鋒利。
★4裝備「JIT圓盾」
從自動警備SecMk2的零件挪用的珍品。由肩部裝甲改造而成，裝有展開式飛彈發射裝置的圓形盾牌。
「新角色精選轉蛋」即將登場，限定★5「艾梅麗雅」、★5「艾絲忒利耶爾」、★5「塞爾吉魯」機率上升中。
「限定角色」魅惑的海盜人魚公主 ★5「艾梅麗雅」
在北方的深海。充滿未知與威脅的晦暗海底，發現了超越人類智慧的存在。少女因為這股禁忌的力量，搖身一變長出了雙腿，並開始踏出腳步。這都是為了和夥伴們共同前進！CV:稲川英里。
「限定角色」永生的破壞者★5「艾絲忒利耶爾」
不知道什麼原因，穿上了人類裝扮的精靈公主。那個在向日葵花田中笑得楚楚可憐的少女，理所當然地，還是如往常般毫不留情的她。CV:小倉唯。
「限定角色」鬆開衣領的槍手★5「塞爾吉魯」
隸屬於陸地政府的獨眼幹練槍手。最近在邊境的浮船街開始經營「萬能便利屋」。非常為夥伴著想，至今仍在擔心位於最前線戰鬥的過去的部下們。CV:金尾哲夫。
古老一族的巫女★4「舞姬」
為村落設下結界驅逐妖怪的一族巫女，但其實非常喜歡妖怪。為了實現自己心中那無法對人傾訴的祕密，而持續增廣見聞的原‧千金大小姐。CV:山田麻莉奈。
兔族的少年戰士★3「柯迪」
目標是成為利牙世界最強之人的年輕小夥子。雖然生為力氣不足的兔族，但那雙飽經鍛鍊的兩腿所使出的踢擊非常強勁，能輕易擊敗普通的犬族、貓族。CV:ふしだりほ。