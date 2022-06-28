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可以進校園運動了！台中7/1開放、全天暑輔課須備查

▲台中市宣佈自7/1起，高中以下校園場地適度開放。（圖／台中市政府提供，2022.06.28）
▲台中市宣佈自7/1起，高中以下校園場地適度開放。（圖／台中市政府提供，2022.06.28）

記者顏幸如/台中報導

2022-06-28 16:08:392022-06-28 16:08:50

鑑於疫情漸緩、民眾持續反映有運動需求，台中市政府宣佈， 7月1日起開放高中以下校園場地供民眾休閒運動，但國小不開放體健設施與兒童遊戲場。對於學生與家長抱怨，半天暑輔課浪費交通時間，市府也修正防疫指引，若有特殊需求可檢具計劃備查。

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▲台中市公佈校園戶外場地開放範圍。（圖／台中市政府提供，2022.06.28）
▲台中市公佈校園戶外場地開放範圍。（圖／台中市政府提供，2022.06.28）
台中市新增6397例本土個案，相較上週二（6∕21）的8341例，確診數降幅為23.31%，疫情逐漸脫離高原期。

副市長令狐榮達今（28日）於防疫記者會指出，台中自7月1日起，高中以下校園場地將適度開放。包括高中職及國中校園開放戶外操場、戶外球場、體健設施；國小校園開放戶外操場、戶外球場、鄰近廁所。基於守護幼童，體健設施與兒童遊戲場暫不開放，將視國小校園疫苗施打狀況滾動調整；另各級學校需開放鄰近操場1間廁所，提供社區民眾充足及完善的休憩空間。

教育局主祕郭明洲表示，暑假期間，各校可能有暑輔、快打站、暑訓等活動，鑑於各校開放時間不同，將各別公佈在顯目處。

前天教育局公佈校園暑期防疫5大指引，包括活動以半天為原則、避免在校脫口罩用餐、國小7月18日開放等，引起家長和學生抱怨。市議員羅廷瑋議員收到陳情，指先前疫情嚴重時，學生可整天留校，疫情減緩的暑假卻只能待半天；且高中職學生來自四面八方，有些學生單趟車程就要一小時，到校上4節課就要返家，學習效益太低；有些國小體育班需要暑訓，卻得等到18日以後才開訓。

▲台中市26日公佈校園暑期活動防疫指引（左），今修正第一項規定（綠框處）要求備查。（圖／台中市政府提供，2022.06.28）
▲台中市26日公佈校園暑期活動防疫指引（左），今修正第一項規定（綠框處）要求學校報局備查。（圖／台中市政府提供，2022.06.28）
教育局為此修正防疫指引，把第一則的「以半天辦理為原則，避免在校脫口罩用餐，增加染疫風險」，修正為「倘有特殊需求得檢具防疫計畫並附家長同意書報教育局備查」。郭明洲表示，教育局從善如流，也希望各校在兼顧防疫的前提下辦理暑期活動。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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