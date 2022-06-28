離岸風電再邁進！亞洲最大、本土生產水下基礎完工出海

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此外，CIP還針對世紀集團與本土供應鏈的狀況，特別調整設計與製造工法並吸收額外工程規劃費用，目的是降低整體施作難度，以慢慢建立本土供應鏈的信心，確保每一環節皆符合技術規範。
彰芳暨西島離岸風電計畫執行長 Dennis Sanou也代表彰芳西島計畫恭賀世紀集團成功完成台北港廠房的建設，並在台灣順利產製首兩座的套管式水下基礎。Sanou 提到，期待後續能進一步提升交付的效率，以確保計畫準時併網。然而，Sanou也強調，政府仍必須以切合實際的觀點看待本土供應鏈的技術能力與生產量能。
彰芳西島風場已與世紀集團從零到一草創出中部與北部鋼構產業鏈聚落，呼應以興達海基為首的南部鋼構產業鏈；但水下基礎製程的學習曲線與環安衛表現，絕非單靠頭一座風場訂單的磨練就能全本土落實，期望政策能全面考量後續數個風場的建置時程，以「準時併網為前提最大化國產化」來彈性檢討。
根據政府預估，2035年離岸風電將累積帶動新台幣3.2兆元投資，並創造本土7.4萬人次就業機會。對此，世紀集團董事長賴文祥表示，世紀集團自2017年起開始承租台北港土地，投資也由最初開始規畫的40億逐步增加規模，世紀集團目前已挹注超過新台幣130多億元投資本土廠房，包括世紀風電台北港廠房、世紀鋼觀音廠及雲林廠、世紀樺欣台中廠、投資大將作等，後續將額外注資數十億元進一步擴建新廠房及額外擴增產線，並投資供應鏈攜手合作，以確保後續其他遴選風場以至第三階段區塊開發風場的供貨順暢。
世紀集團董事長賴文祥表示，水下基礎本土產業鏈建構不易，絕非靠著彰芳西島一座風場的訂單就能一蹴可幾，而「準時供貨讓業主準時併網」是承包商的第一要務，雖然這幾年有新冠疫情的影響打亂進程，但今日世紀集團費盡千辛萬苦完成頭兩座本土生產的套管式水下基礎，後續也將陸續完成交付作業，世紀集團將會與業主努力不懈力拼準時併網，力挺政府達成今年度綠電裝置容量目標。