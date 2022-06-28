中市暑假「以半天」活動原則　議員批「本末倒置」

台中市政府宣布暑假期間將「以半天」開放實體課程，國中及高中 7 月 1 日起、國小及公立幼兒園 7 月 18 日起恢復實體課程，今 (28) 日市議員張耀中說，近日接獲許多家長向他表示，強烈反對此項政策，造成小學及公立幼兒園家長接送的嚴重困擾，不知因時制宜以體恤民情，反而「本末倒置」，創出獨步全台的「半套」政策，希望市府能夠重新檢討這項政策的合理性。

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市府教育局長楊振昇 26 日疫情線上記者會說，暑期各項課程及活動「以半天」辦理為原則，避免在校脫口罩用餐；參加暑期各項課程及活動，應事先取得家長同意，並落實各項防疫措施；高國中可提報防疫計畫，辦理跨縣市戶外教育及校外教學，參加人員需完整接種 3 劑疫苗或提供 2 日內快篩陰性證明。

議員張耀中表示，市府公告中市國高中恢復實體課程，國小及公立幼兒園自 7 月 18 日起恢復半天實體課程，大多數家長反映，這項「半套」的政策 真是荒唐至極，不僅造成學童家長必須在炎炎夏日的中午時刻，奔波往返接送學童，無法安心工作，學校與才藝班也無法安排完整課程，造成家長的莫大困擾，學童無法開啟快樂暑假生活。

張耀中說，目前疫情已逐漸趨緩，因應暑假來臨，其它大部份縣市已恢復實體課程，甚至已開辦過夜營隊，只有台中市教育局卻僵化固守，不知因時制宜以體恤民情，反而本末倒置，創出獨步全台的「半套」政策，已嚴重影響孩子們的受教權，更造成也對台中市家長們的莫大困擾。