COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

身分證後2碼=現折金額？薔薇派優惠一堆人算錯：幫00默哀

▲美食餐廳流行玩數學？台南一間早午餐成功以（√4 x｜2-7｜）²低消，引起熱論。「薔薇派」也玩起折扣遊戲，優惠以6片派放1盒，出示「身分證後2碼＝現折金額」，引起網友歪樓要「幫00默哀」。（圖／翻攝自薔薇派FB）
▲美食餐廳流行玩數學？台南一間早午餐成功以（√4 x｜2-7｜）²低消，引起熱論。「薔薇派」也玩起折扣遊戲，優惠以6片派放1盒，出示「身分證後2碼＝現折金額」，引起網友歪樓要「幫00默哀」。（圖／翻攝自薔薇派FB）

記者蕭涵云/綜合報導

2022-06-28 17:50:27

台南一間早午餐公布的低消，竟然是一道數學題（√4 x｜2-7｜）²，惹得眾人狂算哀嚎到底是多少（答案是100元）。成立於1968年的幸福甜點「薔薇派」，近日也玩起折扣遊戲，優惠以6片派放1盒，出示「身分證後2碼＝現折金額」，引起民眾號召末碼數字大的朋友一起吃折扣。有網友在網路論壇分享估算單片優惠的公式，卻連減法都算錯，引來他人提醒「要不要再驗算一次」；然而更多網友卻一致歪樓表示要「幫00默哀」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
薔薇派經老師傅將從軍時學到的「美式派點」，結合手工熬煮的冰品餡料，並減糖減油改良成「台灣人口味」，主打泡芙派、慕斯派、素食派、波士頓派等甜點，成立於1968年，曾榮獲台中十大伴手禮首獎及台中花博伴手禮冠軍。

▲薔薇派口味眾多又可混搭，一次輕鬆就能嚐到5種口味。（圖／翻攝自薔薇派FB）
▲薔薇派口味眾多又可混搭，一次輕鬆就能嚐到5種口味。（圖／翻攝自薔薇派FB）
每日手工製作，從原本5種口味到現有30～40種風味可選，購買時能一次混搭各種口味的優勢，讓全家人或聚餐好友，都能吃到自己最喜歡的口味而深受歡迎。

▲薔薇派祭出「身分證後2碼就折扣幾元」的限時優惠。（圖／翻攝自薔薇派FB）
▲薔薇派祭出「身分證後2碼就折扣幾元」的限時優惠。（圖／翻攝自薔薇派FB）
近日薔薇派在粉專上玩起限時折扣遊戲，只要民眾按讚＋分享＋出示手機畫面，優惠以6片派放1盒，「身分證後2碼＝現折金額」，每盒可折抵一次（單人最多兩盒折抵2次），吸引粉絲在留言區號召身分證末碼數字大的朋友一起吃折扣。

▲網友分享優惠情報，並試著估算單片折扣多少。（圖／翻攝自PTT）
▲網友分享優惠情報，並試著估算單片折扣多少。（圖／翻攝自PTT）
有網友在網路論壇分享優惠情報時，試著估算單片折扣多少的公式，「如果40元的買一盒6顆 =240-99(假設身分證字號) =131，131除以六顆 平均一顆23.5 也接近打五折」。不料卻被眼尖的其他網友發現，從一開始的減法就算錯了，而提醒「要不要再驗算一次」；然而更多網友卻一致歪樓表示要「幫00默哀」。

《NOWnews今日新聞》記者致電總公司，欲了解該活動民眾響應情況，截稿前雖尚未獲得官方明確回覆，創意行銷手法已成功吸引消費者注意。


比殭屍展更恐怖！民雄鬼屋「實境體驗」展：玩過都不熱了

周杰倫與昆凌3女兒彌月禮是「它」　野餐必吃新甜點Top 3

夜市美食大洗牌？鹽酥雞只排第6　「黑馬」幾乎人手一包

必勝客不只玩榴槤！新加坡國菜變「辣醬唐揚雞」香死人

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
想在哪種影廳再刷《捍衛戰士：獨行俠》？

想在哪種影廳再刷《捍衛戰士：獨行俠》？

繼續作答
即時
推薦閱讀