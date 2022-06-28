身分證後2碼=現折金額？薔薇派優惠一堆人算錯：幫00默哀
台南一間早午餐公布的低消，竟然是一道數學題（√4 x｜2-7｜）²，惹得眾人狂算哀嚎到底是多少（答案是100元）。成立於1968年的幸福甜點「薔薇派」，近日也玩起折扣遊戲，優惠以6片派放1盒，出示「身分證後2碼＝現折金額」，引起民眾號召末碼數字大的朋友一起吃折扣。有網友在網路論壇分享估算單片優惠的公式，卻連減法都算錯，引來他人提醒「要不要再驗算一次」；然而更多網友卻一致歪樓表示要「幫00默哀」。
薔薇派經老師傅將從軍時學到的「美式派點」，結合手工熬煮的冰品餡料，並減糖減油改良成「台灣人口味」，主打泡芙派、慕斯派、素食派、波士頓派等甜點，成立於1968年，曾榮獲台中十大伴手禮首獎及台中花博伴手禮冠軍。
每日手工製作，從原本5種口味到現有30～40種風味可選，購買時能一次混搭各種口味的優勢，讓全家人或聚餐好友，都能吃到自己最喜歡的口味而深受歡迎。
近日薔薇派在粉專上玩起限時折扣遊戲，只要民眾按讚＋分享＋出示手機畫面，優惠以6片派放1盒，「身分證後2碼＝現折金額」，每盒可折抵一次（單人最多兩盒折抵2次），吸引粉絲在留言區號召身分證末碼數字大的朋友一起吃折扣。
有網友在網路論壇分享優惠情報時，試著估算單片折扣多少的公式，「如果40元的買一盒6顆 =240-99(假設身分證字號) =131，131除以六顆 平均一顆23.5 也接近打五折」。不料卻被眼尖的其他網友發現，從一開始的減法就算錯了，而提醒「要不要再驗算一次」；然而更多網友卻一致歪樓表示要「幫00默哀」。
《NOWnews今日新聞》記者致電總公司，欲了解該活動民眾響應情況，截稿前雖尚未獲得官方明確回覆，創意行銷手法已成功吸引消費者注意。