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陳庭妮被網友出征！揪出帳號本人　竟是身邊「恐怖閨密」

▲陳庭妮在《愛情發生在三天後》疑被閨密辦帳號出征。（圖／八大）
▲陳庭妮在《愛情發生在三天後》疑被閨密辦帳號出征。（圖／八大）

記者羅凌筠/綜合報導

2022-06-28 16:26:55

八大《愛情發生在三天後》第二集收視0.39，劇中陳庭妮與林哲熹戀愛公開，同時劉冠廷見陳庭妮被網友撻伐，不僅大動作錄製影片向網友表示「她是善良的人」，接著親自去找陳庭妮，提供公然侮辱她的網友資料等暖心舉動，在第三集預告裡，飾演陳庭妮室友的孟耿如將正式登場，甚至被懷疑就是在網路上罵陳庭妮最狠的一名網友，究竟是什麼原因讓孟耿如成為「暗黑閨密」？也讓網友更加好奇後續劇情發展。

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▲劉冠廷拍戲時愛捉弄陳庭妮。（圖／八大）
▲劉冠廷拍戲時愛捉弄陳庭妮。（圖／八大）
劉冠廷、陳庭妮「虐心」的友情將隨劇情展開，一段陳庭妮氣著對劉冠廷說道：「你可以不要再對我死纏爛打了嗎？」劉冠廷則是哽咽回應：「曾經我有一個無話不談的朋友，她不告而別了，我想她應該是因為什麼事情生氣、傷心了，就跟我一樣，多年後我好不容易又遇見她，我鼓起勇氣想要跟她解釋清楚。」這段劇情惹人鼻酸，大批網友對於已逝的「友誼」感到揪心，也讚說：「這段對話好真實啊。」

▲陳庭妮（左）、林哲熹在《愛情發生在三天後》裡戀情公開。（圖／八大）
▲陳庭妮（左）、林哲熹在《愛情發生在三天後》裡戀情公開。（圖／八大）
劉冠廷、陳庭妮一起出現時的戲份除了8年後再相見時的爭吵外，就是大學時期的曖昧互動，但其實私下兩人卻總愛互相捉弄對方。第二集幕後花絮中，就可見當陳庭妮意外膝蓋跪地跌倒時，劉冠廷雖然有關心對方「有沒有破皮」，臉上卻藏不住笑意表示：「她自己要跳車的，我還覺得滿帥的，結果下一秒轉過去就想說人怎麼不見了，已經在地上。」陳庭妮忍不住向大家告狀：「他還笑，還假關心。」並接著轉頭對劉冠廷說道：「你不是汪研，你是劉冠廷，汪研一定會超緊張的。」

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