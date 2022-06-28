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音樂課白皙妹「霸氣側露」　22萬人看她擦白板：不用快轉

▲音樂課板擦妹衣著吸睛。（圖／黑男邱比特YouTube）
▲音樂課板擦妹衣著吸睛。（圖／黑男邱比特YouTube）

娛樂中心／綜合報導

2022-06-28 17:16:342022-06-28 17:20:43

作家網紅霏霏（沈玟）出身命理世家，因鑽研神祕學及靈學領域，加上擁有水漾大眼、36H好身材，被封為「最兇靈學女神」，她近日到YouTuber黑男的音樂教室單元擔任值日生，一段穿開洞衣擦白板的影片，上架2天突破22萬觀看數，網友分享心得：「受益匪淺，這是一節幾何課，老師教的既生動又立體！」

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▲▼霏霏有「最兇靈學女神」封號。（圖／沈玟IG）
▲▼霏霏有「最兇靈學女神」封號。（圖／沈玟IG）
▲▼霏霏有「最兇靈學女神」封號。（圖／沈玟IG）
黑男開樂理課教「簡譜與五線譜之差異」，霏霏除了聽課，也當助手幫忙擦白板，影片中，黑男煞有其事的講解，當白板寫一半，他說：「老師，可以幫我擦一下這個。」霏霏立刻轉身拿板擦擦拭，穿綠色小洋裝的她，正面深V到肚臍眼，雄偉人字上圍露出，背對鏡頭時，側峰、大片潔白美背若隱若現，十分性感。

▲黑男請霏霏擦白板。（圖／黑男邱比特YouTube）
▲▼黑男請霏霏擦白板。（圖／黑男邱比特YouTube）
▲黑男請霏霏擦白板。（圖／黑男邱比特YouTube）
而當黑男再次把白板寫滿，開口跟霏霏說：「上面這全幫我擦掉。」她又轉身擦拭，並再度放送福利，由於這次範圍較大，只見霏霏想快速擦完，卻顯得有點吃力，見客的「長輩」隨身體大幅波動，畫面養眼。

▲▼黑男請霏霏把白板上的字全擦掉。（圖／黑男邱比特YouTube）
▲黑男請霏霏把白板上的字全擦掉。（圖／黑男邱比特YouTube）
▲▼霏霏賣力擦白板。（圖／黑男邱比特YouTube）
▲▼霏霏賣力擦白板。（圖／黑男邱比特YouTube）
▲霏霏賣力擦白板。（圖／黑男邱比特YouTube）
▲▼霏霏賣力擦白板。（圖／黑男邱比特YouTube）
網友表示：「我很認真仔細地看完了這堂課」、「黑男哥哥，我很喜歡你教的音樂課，希望能繼續拍下去」、「我是一個不太喜歡上音樂課的人，但是黑男老師和霏霏老師卻讓我喜歡了上音樂課」、「相當完美的音樂課，淺顯易懂，全程不用快轉」、「霏霏老師一整個霸氣側露」、「又是一部除了感謝，說不出別的話語的優質影片 」！（編輯：楊穎軒）


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