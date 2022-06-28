名家論壇》單厚之／被「空拋」的何止柯志恩！

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國民黨和韓國瑜欠高雄人的，至今都沒有真誠的道歉，更遑論和解。任何對陳其邁市府的批評，都會演變成與韓國瑜的對比，引來更大的反彈和批評，所以只能用這種插科打諢、自我消遣的方式，儘可能降低民眾的反感，能有多少票算多少票。
與其說柯志恩是「母雞」，不如說是國民黨推出的「受氣包」，替國民黨和韓國瑜「洗門風」的角色，只要是個活人都能幹。之所以不能是張亞中、楊志良的原因，就是因為太過深藍、太有攻擊性，所以可能適得其反。
國民黨地方議員之所以願意接受柯志恩，也是因為她清楚自己的定位，至少是個無害的角色。但面對年底的選舉，無論議員候選人或柯志恩，都是隨人顧性命、自求多福，什麼大團結勝選的氣勢，是完全不用想了。
除了韓國瑜的因素之外，柯志恩的困難更在於一個弱勢、無能的黨中央，至今無法形塑出「九合一」大選的主軸，無法為這場選舉下一個定義，告訴民眾為何應該要支持國民黨？如果國民黨勝選，會有一個怎樣不同的未來？
因為沒有中心思想，沒有整合和輔選的能力，所以國民黨在桃園市、新竹市、苗栗縣、高雄市等非連任縣市的提名都出現問題，國民黨中央只是不停的say no，不讓這個參選、不讓那個參選，只想到排除有風險的人，卻沒辦法提出可以勝選的人。
在民進黨徵召林智堅之後，張善政的情況雖然略有好轉，但距離團結整合還有很大一段距離。除了將全代會移師桃園之外，黨中央也沒有任何具體的作為，能拉抬張善政的選情，打出應有的節奏。
在台北市，蔣萬安的民調被拉近，國民黨中央也同樣沒有任何要伸出援手的意思，結果是趙少康出手和蔣萬安一起開節目，幫忙拉抬蔣萬安的聲量。當然，朱立倫本人的形象不佳，國民黨候選人或許也避之唯恐不及，但黨中央只管提名，卻不管輔選，也拿不出選舉戰略，可以說是前所未見。
放眼全台，被朱立倫「空拋」、「丟包」的候選人，豈止柯志恩一人。這樣的黨主席，除非年底國民黨意外大勝，不然全黨上下必然要跟朱立倫算總帳。人去政息，無論朱立倫承諾過柯志恩什麼，讓柯志恩自願被「空拋」，到時都不可能兌現。
●作者：單厚之／資深媒體人
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