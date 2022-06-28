葳格總校長今上任 李海碩：開展國際科技全人新時代

台中市葳格國際學校今日舉辦總校長布達典禮，由葳格原任國際語言處處長李海碩接任，並在創辦人袁昶平見證下完成印信交接。袁昶平表示，新校長具備國際觀、專長橫跨語言及資訊，學經歷完備，是一位優秀領舵手，將帶領葳格開展國際、科技及全人新時代。

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李海碩畢業於國立交通大學教育研究所數位學習組，目前就讀於比哈佛大學錄取率更低的密涅瓦 (Minerva) 大學決策分析碩士班。李海碩於 2019 年離開原本任職的台中市立東山高中，並加入葳格國際學校的陣容，歷練執行董事特別助理與國際語言處處長，如今接掌總校長一職，學經歷完備，曾任開放式課程聯盟 (OpenCourseWare) 執行秘書、國際演講會講師團團長、與 TOEIC 官方講師。

李海碩表示，接任總校長後，將引進更多教育資源，豐富學生學習領域，包括與知識夥伴中興大學展開更為密切合作，為區域中的夥伴學校導入更多可供高中生選修的課程。此外，在這個每人都可自我表現的自媒體時代，將會持續把國際演講會中的優秀教材與資源導入教育體系中，擴展學生學習視野。

▲葳格國際學校新任總校長李海碩，學經歷完備，目前就讀於比哈佛大學錄取率更低的密涅瓦(Minerva)大學決策分析碩士班。（圖／記者金武鳳攝，2022.6.28)

為解決 108 課綱中，超過六成以上學子擔心的學習歷程問題，葳格國際學校已導入由台灣大學葉丙成教授團隊所製作的優歷 (Yory) 學習系統，透過這套系統，將更精準引導學生發展方向。

李海碩現為密涅瓦大學決策分析碩士班學生，他表示， 在資訊與網路發達的現在，學生更需要的是決策思考力，培養解決問題及創意思考能力尤為重要，為此他將全力引進密涅瓦相關資源， 將在AI時代中也不會被淘汰的關鍵能力，帶入葳格國際學校體系中。

多益 TOEIC 董事長邵作俊今日出席就職典禮，他強調，葳格將與忠欣有限公司協力合作，在原本就已經深入扎根的測驗系統外，完整導入 ETS 相關的學習資源，讓葳格的外語教學者擁有更為豐沛、扎實的訓練。屆時，葳格將成為全台第一所教職員都有相對應 TOEIC 檢定分數的學校。