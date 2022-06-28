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葳格總校長今上任 李海碩：開展國際科技全人新時代

▲台中市葳格國際學校總校長李海碩(右）今布達上任，創辦人袁昶平期許開創新局，共創輝煌。（圖／記者金武鳳攝，2022.6.28)
▲台中市葳格國際學校總校長李海碩(右）今布達上任，創辦人袁昶平期許開創新局，共創輝煌。（圖／記者金武鳳攝，2022.6.28)

記者金武鳯/台中報導

2022-06-28 17:35:21

台中市葳格國際學校今日舉辦總校長布達典禮，由葳格原任國際語言處處長李海碩接任，並在創辦人袁昶平見證下完成印信交接。袁昶平表示，新校長具備國際觀、專長橫跨語言及資訊，學經歷完備，是一位優秀領舵手，將帶領葳格開展國際、科技及全人新時代。

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李海碩畢業於國立交通大學教育研究所數位學習組，目前就讀於比哈佛大學錄取率更低的密涅瓦(Minerva)大學決策分析碩士班。李海碩於2019年離開原本任職的台中市立東山高中，並加入葳格國際學校的陣容，歷練執行董事特別助理與國際語言處處長，如今接掌總校長一職，學經歷完備，曾任開放式課程聯盟(OpenCourseWare)執行秘書、國際演講會講師團團長、與TOEIC官方講師。

李海碩表示，接任總校長後，將引進更多教育資源，豐富學生學習領域，包括與知識夥伴中興大學展開更為密切合作，為區域中的夥伴學校導入更多可供高中生選修的課程。此外，在這個每人都可自我表現的自媒體時代，將會持續把國際演講會中的優秀教材與資源導入教育體系中，擴展學生學習視野。

▲葳格國際學校新任總校長李海碩，學經歷完備，目前就讀於比哈佛大學錄取率更低的密涅瓦(Minerva)大學決策分析碩士班。（圖／記者金武鳳攝，2022.6.28)
▲葳格國際學校新任總校長李海碩，學經歷完備，目前就讀於比哈佛大學錄取率更低的密涅瓦(Minerva)大學決策分析碩士班。（圖／記者金武鳳攝，2022.6.28)
為解決108課綱中，超過六成以上學子擔心的學習歷程問題，葳格國際學校已導入由台灣大學葉丙成教授團隊所製作的優歷(Yory)學習系統，透過這套系統，將更精準引導學生發展方向。

李海碩現為密涅瓦大學決策分析碩士班學生，他表示，在資訊與網路發達的現在，學生更需要的是決策思考力，培養解決問題及創意思考能力尤為重要，為此他將全力引進密涅瓦相關資源，將在AI時代中也不會被淘汰的關鍵能力，帶入葳格國際學校體系中。

多益TOEIC董事長邵作俊今日出席就職典禮，他強調，葳格將與忠欣有限公司協力合作，在原本就已經深入扎根的測驗系統外，完整導入ETS相關的學習資源，讓葳格的外語教學者擁有更為豐沛、扎實的訓練。屆時，葳格將成為全台第一所教職員都有相對應TOEIC檢定分數的學校。

葳格國際學校創辦人袁昶平表示，教育在這個時代的要素變化繁多，能有超過一百五十個單位在典禮中共襄盛舉是好事。期盼葳格可以在下一個世代與更多單位攜手，共創輝煌。

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