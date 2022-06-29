鬼月可以搬家嗎？入厝4步驟2禁忌必看　最好挑「這時間」

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而入厝的第2步是是淨屋儀式，信義居家建議，在入宅3天前可使用「火庵法」，先將全屋的電燈開啟，照亮家中，有讓新居興旺、用燈火照亮生活之寓意，也是昭告左鄰右舍，即將有人入住。第3步驟則是「拜四角」，可到香燭店購買拜四角金紙，準備5份生果與花生等祭品，分別擺放於新屋中央與東、西、南、北四個角落，點燃21枝香後，由靠近大門角落，順時針開始祭拜，許願入宅後闔家平安、家宅安康等，也有向新房的土地神明打招呼的寓意，最終在中央插入9枝香，其餘四個角落各插3柱香，待金紙與香焚燒完後再行收拾。
第4個步驟為全室清潔。信義居家表示，除了傳統淨屋習俗，如準備米與鹽在屋裡由內而外灑淨或用燒艾草、燻檀香或沉香的方式氣場轉換；空屋入住前更重要的應是做好充足的環境打掃，保持新居的乾淨、整潔，也可以帶來更健康的居家生活。
楊登嵙則是建議，如果購買中古屋，不知道前一任屋主的習慣與生活型態，民眾最好還是去宮廟索取一個淨符，帶回家從家內往外灑淨一下，也告知好兄弟請不要打擾，這樣住起來也較安心。另外還有一個小訣竅，如果民眾想要避開農曆七月入厝，可以提早在農曆六月就先把一個家中重要的家具搬進新屋，先取一個好兆頭，後續再慢慢搬家，這樣也算是可以避開好兄弟的干擾。
傳統習俗上「農曆正月不動土、七月不建議搬家」，雖習俗這樣訂定，但現代人很多都已經漸漸接納，改以自身習俗及家人信仰作為考量基準，建議大家可以選擇像安心、可靠的搬家公司協助，並且把握一些事先準備訣竅，解決急需搬家的需求。還有另一個要注意的忌諱是，若是不幸遇上家人逝世，傳統習俗會建議在對年（一年過後）再進行搬家。若有緊急搬家需求，還是可請教專業命理人士，詢問特殊期間搬家所要特別留意的細節與習俗。
信義居家建議，從國曆6月底一直到鬼門開之前，會有許多搬家需求，建議如果有傳統習俗上的忌諱，現在就應該儘快預約搬家廠商，避免來不及。信義居家現在預約搬家還有9折優惠，倘若無鬼月搬新家的忌諱，則可看農民曆上為宜入宅的日子，仍可舉辦入厝、入宅儀式。