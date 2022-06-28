打造南台灣科技產業聚落！加工處辦高軟園區2期招商座談
經濟部加工出口區管理處於今(28)日，與財團法人資訊工業策進會，共同舉辦高雄軟體園區2期招商座談會，以瞭解有意進駐企業的需求，業者並提出高雄軟體園區第2期進駐意願及相關問題，招商互動氣氛熱絡。
加工出口區管理處高雄軟體園區2期招商座談會，是由加工處副處長劉繼傳主持，該處組長游淑惠、專員賴祁妃、簡任技正李昭興、高軟服務中心主任林泰安、財團法人資訊工業策進會副處長徐志浩，以及台灣思科、雲智維科技、敦陽公司、智崴資訊、遠傳電信、漢翔航空等業者代表與會。
加工處副處長劉繼傳表示，此次招商座談會在北、中、南各舉辦一場，第一場就選擇從中部出發，因中部有完整的精密機械供應鏈，還有資訊軟體業者，就是希望能讓中部企業瞭解高雄是值得投資的地方，吸引中部的廠商來高雄一起奮鬥打拼。
劉繼傳說，亞洲新灣區這一兩年來，一直被提起，高雄軟體園區第2期則備受矚目，中央各部會投入了上百億元的資源在亞灣，此次招商將延續資訊軟體、數位內容、智慧應用等重點產業，結合亞灣5GAIoT創新園區計畫及各部會資源，提供5GAIoT研發、測試、應用發展的場域，共同打造南台灣科技產業聚落。
劉繼傳指出，高雄軟體園區第2期位於高雄多功能經貿園區第3種特定倉儲轉運專用區，面積約2.45公頃，分為A、B、C三大坵塊，聚焦從事數位內容、資訊軟體、智慧應用、電子電信研發等5G、AIOT應用、研發及測試等知識密集型產業進駐，歡迎有意投資進駐之投資人踴躍提出申請。