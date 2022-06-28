越南僑生讀建教班躋生台大資工系！射擊專長曝

新二代和僑生在台灣落地深耕，部份孩子非常努力向上。高雄市中山工商電子科越南僑生建教專班學生葉勇江文武雙全，曾入選越南職業射擊選手奪金，在校成績三年全班第一，去年放棄考取的國立屏東大學，選擇在台灣師範大學僑生先修部蟄伏一年，今年參加海外聯合招生委員會聯合分發，錄取台大資訊工程學系。
中山工商表示，葉勇江有4個姊姊，父親病逝，從小成績優異，國小曾代表學校參加越南南區奧林匹克賽獲得數學銅牌；國二喜歡上射擊，射擊生涯曾當選胡志明市隊的職業射擊選手，共拿下6金、7銀、2銅，及1項國家記錄。勇於挑戰的他，為減輕家庭負擔，尋求夢想，選擇來台就讀中山工商僑生建教專班。
葉勇江高中三年維持班上第一名，在華新科技公司實習也深受肯定。學校推動「多元技藝展能」，他在教師許益彰指導下考取工業電子丙級證照及儀表電子乙級證照，2020年參加僑務委員會僑生翻譯比賽榮獲全國第三名；並勇奪2020亞洲機器人運動競技大賽無人機智能編程挑戰賽高階組銀牌，學業上兩度獲得僑務委員會學行優良獎。
葉勇江說，自己就是設定目標、勇往直前。去年應屆考上國立屏東大學，但為了圓上台大的夢想，決定先去讀台灣師範大學開設的僑生先修班一年，今年捲土重來，參加海外聯合招生委員會111 學年度聯合分發，台大資訊工程學系只開一個名額，葉勇江以第一名錄取，並成為中山工商創校以來首位僑生錄取台大的紀錄。中山工商董事長陳國清、校長林昭億和導師陳雅玲，歡迎回校分享的葉勇江，並頒1萬元獎勵金。