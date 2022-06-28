首長跑行程、同黨民代陪同無違和 唯獨黃珊珊被針對？
台北市副市長黃珊珊日前視察士林區市場攤商時，民眾黨士林北投區議員參選人黃瀞瑩、陳思宇也都現身陪同，現場甚至有公務員協助拍攝合照，引發台北市議員批評違反行政中立。不過首長到地方進行視察或了解民情的相關行程，當地民代陪同是再常見不過的景象，為何唯獨黃珊珊會被台北市議員加以針對，甚至數度要求列席議會進行報告？
以台北市長柯文哲的公開行程為例，只要是地方剪綵或是相關「政績」類行程，只要是公開且有通報給議會，議員不分藍綠都會到場與會，或是指派辦公室主任到場致意。不過黃珊珊當天的行程為「公務不公開行程」，因此照理來說僅只有黃珊珊本人與相關局處人員與會，但現場卻有「民眾黨參選人」全程陪同，也引發外界質疑是否獨厚民眾黨。
而另一個爆發點，莫過於台北市議會財建委員會兩度邀請黃珊珊列席備詢，黃珊珊卻都以有排定行程為由請假，且並未另外指派代表列席，也讓議員認為黃珊珊「藐視議會」，直到議會以議長陳錦祥的名義發出公文邀請，黃珊珊才願意列席大會，重新針對該案進行報告，並接受議員質詢。
台北市長柯文哲身兼台灣民眾黨主席，換言之民眾黨可以說是北市的執政黨。而黃珊珊又是柯文哲欽點的台北市長接班人，身為副市長且尚未辭職，牽涉到市政與選戰相關的爭議，理所當然會被外界拿放大鏡檢視。特別是柯文哲在針對行政中立相關議題，又常以高道德標準看待其他政黨，接下來在黃珊珊正式辭去副市長一職前，恐怕都會受到外界「高規格」監督。