顛覆未來豪華移動樣貌，全新世代BMW 7系列豪華旗艦房車璀璨預賞品鑑

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BMW總代理汎德特別自原廠空運來台全新世代7系列豪華旗艦房車，打造與德國同步的零時差極致饗宴，讓層峰買家搶先一睹全新世代7系列豪華旗艦房車顛覆框架的超凡設計與未來科技，親臨BMW總代理汎德所打造的極致豪華沉浸式賞車空間，鑑賞全新世代7系列的每一處細節設計，一如匠人精心打造的絢爛搶眼Swarovski水晶鑲嵌頭燈、全新iDrive 8.0使用者介面與車壇唯一31.3吋BMW懸浮式劇院螢幕結合後座總裁級座艙，感受全新世代7系列豪華旗艦房車無語倫比的極致工藝。BMW總代理汎德針對台灣市場更將規劃導入車壇首款且唯一的純電豪華旗艦房車BMW i7，為台灣消費者提供更多元選擇，全新世代7系列將導入旗艦長軸車款735i、740i與i7 xDrive60，並預計於今年年底正式在台盛大上市。全新7系列及未來美學, 卓越電動性能與未來科技於一身，以領先同級之姿駕馭世界不斷向前，開創未來豪華新標竿。
搶先一睹全新BMW 7系列前瞻魅力：https://mybmw.tw/THE7
對於極致豪華與高雅大器，BMW以全新世代7系列豪華旗艦房車悠然揭示，描繪出兼具優雅線條與力量感十足的車身輪廓；第一眼望去，BMW讓經典的天使眼頭燈與雙腎型水箱護罩與更多未來科技元素結合，為全新世代7系列導入全新的LED頭燈，以質感卓越的Swarovski水晶鑲嵌搭配璀璨奪目的「Heartbeat」方向燈設計，透過22顆LED燈組結合猶如藝術品般的水晶折射，為全新世代BMW 7系列帶來絢爛無比的瑰麗光影變化，搭配前方更顯耀眼的BMW飾光水箱護罩，不僅展現了全新世代BMW 7系列強大而獨特的存在，宛如心跳般躍動的方向燈更呈現了栩栩如生的樣貌，演繹專屬於Luxury Class頂級豪華車系的獨特時刻。此外，BMW更為全新世代7系列打造出了首款Individual專屬雙色漆面，透過車身肩線的俐落精緻線條為分野，肩線以上提供兩種車色、肩線以下則提供五種車色選擇，為新一代7系列帶來氣度非凡的極致美型視覺衝擊。
全新世代7系列營造前衛與強烈科技氛圍，渾然天成的俐落車身線條更是體現出全新7系列出類拔萃的磅礡氣勢，維持一貫經典的厚實飽滿身影，新一代7系列的車長達到5,391 mm；車寬與車高則分別增加了48mm與65mm，分別達到1950mm、1544mm，俐落清晰的車身肩線沿著車頭輪弧一路緩幅上揚至車尾處，結合厚實飽滿的C柱Hofmeister Kink倒勾轉折、後座三角窗特殊圖騰與側窗隔音玻璃，不僅大幅降低了後座被外界窺探的可能性與座艙靜謐性，後座長車門設計與自動啟閉車門功能，猶如貼身管家般隨侍在側，讓乘客能夠從容優雅、輕鬆無阻的進出坐駕，提供無比尊榮感受。
奠基於對於生活質感與自我頂尖的追求，全新世代7系列為經典駕駛者導向座艙下了全新註解，採用全新世代由12.3吋虛擬數位儀錶、14.9吋中控觸控螢幕所構成的一體式曲面螢幕搭配BMW iDrive 8.0使用者介面，結合全新的座艙環繞光幕，將座艙照明與控制介面進行整合，大幅降低實體按鍵的數量，從人性為出發帶來更多溫暖，使整體操作介面以更符合人體工學的方式面向駕駛者，而7系列首度採用的頂級水晶中控套件及全新的排檔操作介面，更為座艙帶來更顯精湛的豪華尊貴座艙質感，完美融匯豪華與前衛科技的同時更為座艙鋪陳更多暖心與溫度。
極致尊榮的後座體驗，更是全新世代7系列引人入勝之處，加長至3,215 mm的軸距不僅帶來更為優異的後座空間呈現，BMW更為全新世代7系列帶來具備高達8K畫質的31.3吋BMW懸浮式劇院螢幕與安置於後座車門扶手處的5.5吋後座專屬控制平板，讓後座乘客能以更自然的方式輕鬆操作劇院螢幕、空調系統與燈光等等，再搭配上擁有一體式腿托設計且椅背傾斜角度最高可達42.5度的後座總裁級座椅，創造出專屬的宛如獨立劇院的座艙空間，結合玻璃切面設計總裁級中央扶手、Sky Lounge全景式玻璃車頂以及Bowers & Wilkins沉浸式4D頂級音響系統，更為全新世代7系列帶來更顯上乘的座艙頂級五感饗宴，奠定7系列無可比擬的層峰尊榮。