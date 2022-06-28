竹南高中專長班升學績效亮眼！新住民之子錄取政大法律系
新二代和外籍僑生在台灣落地深耕，有許多亮眼的表現。111年大學申請入學，國立竹南高中今年經由這管道升上大學成績優異，共計212位同學上榜。其中新住民之子鍾坤達透過願景計畫錄取政大法律系，及黃頎敉錄取國立成功大學數學系，成為竹南高中申請入學指標人物。國立竹南高中致力扮演苗栗縣第一高校的角色，今年數理班繁星入學錄取二十位同學，申請入學十位全數錄取。生醫班繁星入學錄取七位同學，申請入學14位錄取。語文班繁星入學錄取16位同學，申請入學15位。三個班錄取國立大學計49位，讓全校師生備感榮幸。
鍾坤達透過願景計畫錄取政大法律系。坤達同學來自於單親家庭，媽媽是越南人，三代皆沒有接受過大學教育。母親平日在越南攤打工，工作較不穩定。坤達需負擔部分家務之責任。他雖為特殊境遇家庭的新住民子女，於求學過程身處逆境卻仍努力向上，於校內成績優秀，積極參與校外活動，同時擔任過社團的重要幹部。
今年竹南高中畢業生有二對雙胞胎就讀，第一對雙胞胎為張立辰、張立霖來自頭份國中，入學成績僅2A3B，經過三年的努力錄取理想校系。二人分別錄取四所國立正取、二所國立備取，最後一同選擇國立彰化師範大學電子工程學系，繼續在大學一同學習。第二對雙胞胎來自大西國中，哥哥黃頎敉和弟弟黃頎領分別就讀該校數理班與化工科。黃頎敉就學期間對數學學習產生濃厚興趣，學測數學科數A為全年級最高，申請通過四所國立大學數學系，最後選擇心目中的第一志願國立成功大學數學系，希望將來可以成為一名數學老師。弟弟黃頎領，統測成績五三○分／六十級分，有望錄取國立台北科技大學。