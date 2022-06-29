Red Bull將推出限量50台、500萬英鎊起、超過1,100hp，Adrian Newey操刀打造之RB17超跑

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機能飲料商Red Bull長期投入賽車運動眾所皆知，在F1賽場上也多次拿下車隊年度冠軍與車手年度冠軍等殊榮，是F1賽事中的一級車隊，憑藉來自賽車的多年參賽經驗，Red Bull 賽車集團旗下的高性能工程部門 Red Bull Advanced Technologies宣布：將打造一款雙座頂尖超跑，並將命名為RB17。
在此之前，Red Bull Advanced Technologies曾與Aston Martin合作開發Valkyrie，因此具有一定的超跑開發經驗，RB17將由Oracle Red Bull Racing 和 Red Bull Advanced Technologies的首席技術長、同時也是F1傳奇設計師Adrian Newey負責開發打造，將展現終極賽道駕馭感受，RB17會在Red Bull位於英國Milton Keynes的技術園區生產，並將僅限量生產50輛。
RB17預計將會搭載一具V8混合動力系統，最大馬力可望超過1,100hp，並將導入源自F1的科技與技術，使用碳纖維複合材料打造單體車身結構，將具備當今量產車最先進之地面效應空力套件，目前Red Bull並未公布太多細節，僅表示將陸續在網路上公布。
限量50輛的RB17建議售價為500萬英鎊起，相當於新台幣1.81億元，而所有車主除了擁有一輛RB17外，還可以透過模擬器，參與開發過程，以及接受賽道培訓與體驗，與Red Bull車隊建立更緊密的互動關係，同時，Red Bull還會依據每位車主的實際使用狀況，量身訂制維護與維修等專屬售後服務，讓車主可以有最尊榮的享受。RB17預計在2025年投產，並以每年15輛的速度打造至結束。