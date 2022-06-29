COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

Red Bull將推出限量50台、500萬英鎊起、超過1,100hp，Adrian Newey操刀打造之RB17超跑

▲ （圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）

Carture 車勢文化

2022-06-29 00:25:20

在最頂級的Hypercar世界裡，永遠都有新的挑戰者，這回將要投入Hypercar頂尖超跑的不是傳統車廠，而是Red Bull。

我是廣告 請繼續往下閱讀
機能飲料商Red Bull長期投入賽車運動眾所皆知，在F1賽場上也多次拿下車隊年度冠軍與車手年度冠軍等殊榮，是F1賽事中的一級車隊，憑藉來自賽車的多年參賽經驗，Red Bull 賽車集團旗下的高性能工程部門 Red Bull Advanced Technologies宣布：將打造一款雙座頂尖超跑，並將命名為RB17。

在此之前，Red Bull Advanced Technologies曾與Aston Martin合作開發Valkyrie，因此具有一定的超跑開發經驗，RB17將由Oracle Red Bull Racing 和 Red Bull Advanced Technologies的首席技術長、同時也是F1傳奇設計師Adrian Newey負責開發打造，將展現終極賽道駕馭感受，RB17會在Red Bull位於英國Milton Keynes的技術園區生產，並將僅限量生產50輛。

RB17預計將會搭載一具V8混合動力系統，最大馬力可望超過1,100hp，並將導入源自F1的科技與技術，使用碳纖維複合材料打造單體車身結構，將具備當今量產車最先進之地面效應空力套件，目前Red Bull並未公布太多細節，僅表示將陸續在網路上公布。

限量50輛的RB17建議售價為500萬英鎊起，相當於新台幣1.81億元，而所有車主除了擁有一輛RB17外，還可以透過模擬器，參與開發過程，以及接受賽道培訓與體驗，與Red Bull車隊建立更緊密的互動關係，同時，Red Bull還會依據每位車主的實際使用狀況，量身訂制維護與維修等專屬售後服務，讓車主可以有最尊榮的享受。RB17預計在2025年投產，並以每年15輛的速度打造至結束。

顛覆未來豪華移動樣貌，全新世代BMW 7系列豪華旗艦房車璀璨預賞品鑑

全新 BMW 7 系列搶先預覽！接單已破 200 張 i7 純電旗艦年底登台

Mini x 桃園大溪笠復威斯汀酒店暑假風格聯名專案 即日開放預訂

Hyundai Ioniq 6外觀局部照釋出，流線運動化設計引人遐想!

我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
最想在哪種影廳再刷《捍衛戰士：獨行俠》？

最想在哪種影廳再刷《捍衛戰士：獨行俠》？

繼續作答
即時
推薦閱讀