7月新制開跑！電費調漲、租金補貼等措施　懶人包一次看

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考量國際燃料價格居高不下，經濟部日前定案，自7/1起電價平均漲幅8.4%，其中高壓、特高壓等工業用戶漲幅達15%，但高壓用戶將排除百貨、食品、農漁、餐飲、電影院、健身房等6類產業，主計處預估，對消費者物價指數僅會增加約0.043%。
住宅用電方面，若超過千度以上調漲9%，但屬於住戶用宅千度以下、小商家，或疫情受困產業，不列入此次調漲；經濟部也特別解釋，超過1000度的部分才會調漲，舉例來說：本月用電1,001度，只會調漲超過的那1度用電。換算下來，等於非夏月每2個月帳單6,592元、夏月7,904元以上用電戶才受影響。
●中央擴大租金補貼專案提高到300億，增加50萬戶受惠
租屋補貼計畫，將於7/1開放線上申請，本次專案將所得標準，從原先的最低生活費2.5倍放寬為3倍，台北市每人每月平均所得標準，放寬為5萬6,046元以下，新北市則放寬為4萬7,400元以下；頂樓加蓋戶也能申請，預計10月發放補貼金，有50萬戶受惠。
另外，為了鼓勵房東配合承租戶租金補貼，房東將可享每月1.5萬元租金所得免稅額，以及房屋、地價稅率優惠，更加碼以下5類對象，補貼金額2至8成。
◆20到35歲單身青年:1.2倍
◆2年內新婚家庭:1.3倍
◆家庭中有未成年子女:以1.4倍起步，每生一胎多0.2倍
◆經濟弱勢:1.4倍
◆社會弱勢:1.2倍
●健保費調漲，投保金額上限提高
7/1起，健保投保金額由原先46級，調整為51級，投保上限由18萬2000元，增加到21萬9500元，調幅介在4％至21％，估計13.7萬人受影響，每人每月需額外支付116～1,939元不等。
●振興旅遊產業，國旅擴大補助，最高每房折抵千元
交通部指出，本次推出國旅振興方案，將於7/15正式上路，自由行旅客，住宿期間限定平日（周日至周四）入住合法旅宿業，每房每晚，最多可折抵1300元；另外，民眾平日可享票價3折優惠，前往主題樂園遊玩，優惠對象外國人也適用。
15人以上旅行團（離島6人以上），若旅遊天數達2天1夜以上，每團可申請最高2萬元補助，補助項目包括交通費及住宿費；透過指定補助加碼條件者，最高補助3萬元。
●食安最新規定，非健康食品不得標示「健康」
衛福部指出，7/1起，包含注脂肉品的商品名，需標示「注脂」，且需有「僅供熟食」、「熟食供應」等標語；另外，非健康食品往後不得再出現「健康」字樣，以避免消防者誤解。
而二氧化碳、果膠、關華豆膠、刺槐豆膠等品項，則由一般食品原料移列為食品添加物管理，並規範使用的食品範圍、限量、使用限制及規格標準；阿勃勒果實亦不得繼續做為食品原料使用。
●購買飲料自備環保杯，可現折5元
因應環保政策，7/1起，民眾自備環保杯，前往超商、手搖飲店、速食店等消費，可至少折抵5元；環保署也同時要求，超商與速食業者在2023年前，達到5%門市提供循環杯借用服務的目標。
●國際版駕照加註「TAIWAN」，同時新增職大車筆試題庫
為強化台灣國際駕照辨識性，7/1起將在封面加註「TAIWAN」，但內容均未改變，民眾亦無需申請新格式，舊版仍可繼續使用；考取駕照方面，將新增職業組大型車機械筆試題庫。
●北市機車停車改採無紙製單
機車族上網登錄車號後，停車收費將改為簡訊通知，若在7/1到9/30期間綁定無紙化，每筆停車費可折抵5元，使用非現金支付再加碼5元，合計每筆減收10元。
●新北市3類場所，強制安裝火災警報器
新北市火災預防自治條例7/1實施，針對租賃場所、違章、曾有火警紀錄之建築，強制要求安裝火災警報器，違者將罰6千到3萬元不等，國內各大租屋網也需在網站上載明，出租房屋是否有安裝火災警報器。
至於低收入戶者、中低收入者、獨居者，則由市府免費協助安裝，一般民眾可免費申請1顆，但其餘需自行上網購買 。（編輯：陳苾暐）