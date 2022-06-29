COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

前夫痛訴冷暴力「5大罪狀」！理科太太高EQ回應80字

▲理科太太與John去年底正式宣布離婚。（圖／理科太太臉書）
▲理科太太與John去年底正式宣布離婚。（圖／理科太太臉書）

記者江芷稜/綜合報導

2022-06-29 09:26:562022-06-29 09:47:54

理科太太（陳映彤）與理科先生John去年離婚，共同撫育4歲兒子，在美國工作的理科先生，因為返台隔離耗費時日，無法常見到兒子，心情難免受影響，他近日接受媒體專訪，痛訴遭到前妻的冷暴力，被抹黑成一個不願回家探視親人的爸爸。家事再度被搬上檯面，理科太太心情無奈，向《NOWnews今日新聞》表示，「看到John回來我們都很為小朋友高興」，現以保護孩子權益為主，不願再陷入口水戰。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲理科太太認為離婚後，和前夫最大的共通點就是對孩子的愛。（圖／理科太太YouTube）
▲理科太太認為離婚後，和前夫最大的共通點就是對孩子的愛。（圖／理科太太YouTube）
John由於不諳中文，在離婚官司期間多以社群平台發聲，他近日接受《鏡週刊》專訪，提出5個認為與事實有落差的內容，包括「家事分工不均」、「被太太形容成軟爛男」、「理科太太成名後態度改變」、「遭使用冷暴力」等等；其中他最介意的是，去年兒子生日，理科太太的發文讓旁人誤以為他不願回台看小孩，因此特意反駁，表示曾多次向對方確認時間，卻遭到已讀不回，才會錯失時機，並非無心照顧小孩。

▲理科先生開心返台。（圖／理科先生IG）
▲理科先生開心返台。（圖／理科先生IG）
對於前夫的不滿，理科太太透過經紀人表示，「看到John回來我們都很為小朋友高興，一段關係裡雙方難免有主觀認知的落差。然當家事訴諸媒體，孩子必為輸家，因此期待雙方共同努力，以孩子的快樂為最大目標，祝福John跟孩子有個快樂的暑假。」

▲理科太太後悔奉子成婚，媽媽的話讓她大徹大悟。（圖／MOMOTV提供）
▲理科太太後悔奉子成婚，媽媽的話讓她大徹大悟。（圖／MOMOTV提供）
經紀人表示，同為理科太太的朋友，知道她會面臨很多挑戰，但讓小朋友快樂，是她唯一重要的事。最近小朋友跟爸爸有很多時間相處，小朋友快樂一切就夠了，「其餘的事，母親的盔甲堅強到不怕任何傷害。請原諒不針對這些過去的關係裡這些片面的主觀認知做出反駁與解釋，因為最相關和最親近的人都再了解不過，對她而言這就夠了」。

理科先生返台團聚寶貝兒子　對「台灣這項服務」甘拜下風

小禎認「想嘗試二婚」　理科太太卻喊：還沒收驚回來

具俊曄回家後大S更美了！嗨到捶桌　網：這才是她的生活

具俊曄甜曬大S婚照！汪小菲41歲生日恢單　一句話惹心疼

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
你心目中的最強夜市在哪？

你心目中的最強夜市在哪？

繼續作答
即時
推薦閱讀