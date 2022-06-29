前夫痛訴冷暴力「5大罪狀」！理科太太高EQ回應80字
理科太太（陳映彤）與理科先生John去年離婚，共同撫育4歲兒子，在美國工作的理科先生，因為返台隔離耗費時日，無法常見到兒子，心情難免受影響，他近日接受媒體專訪，痛訴遭到前妻的冷暴力，被抹黑成一個不願回家探視親人的爸爸。家事再度被搬上檯面，理科太太心情無奈，向《NOWnews今日新聞》表示，「看到John回來我們都很為小朋友高興」，現以保護孩子權益為主，不願再陷入口水戰。
John由於不諳中文，在離婚官司期間多以社群平台發聲，他近日接受《鏡週刊》專訪，提出5個認為與事實有落差的內容，包括「家事分工不均」、「被太太形容成軟爛男」、「理科太太成名後態度改變」、「遭使用冷暴力」等等；其中他最介意的是，去年兒子生日，理科太太的發文讓旁人誤以為他不願回台看小孩，因此特意反駁，表示曾多次向對方確認時間，卻遭到已讀不回，才會錯失時機，並非無心照顧小孩。
對於前夫的不滿，理科太太透過經紀人表示，「看到John回來我們都很為小朋友高興，一段關係裡雙方難免有主觀認知的落差。然當家事訴諸媒體，孩子必為輸家，因此期待雙方共同努力，以孩子的快樂為最大目標，祝福John跟孩子有個快樂的暑假。」
經紀人表示，同為理科太太的朋友，知道她會面臨很多挑戰，但讓小朋友快樂，是她唯一重要的事。最近小朋友跟爸爸有很多時間相處，小朋友快樂一切就夠了，「其餘的事，母親的盔甲堅強到不怕任何傷害。請原諒不針對這些過去的關係裡這些片面的主觀認知做出反駁與解釋，因為最相關和最親近的人都再了解不過，對她而言這就夠了」。