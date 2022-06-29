美股又重摔！台股早盤跟跌200點 風力發電、太陽能旺
美股四大指數昨（28）日又暴跌，其中道瓊指數跌近500點、那指跌近3%，而台北股市今（29）日也跟著摔，早盤一度跌200點，下殺來到15238元。權值股台積電跌4元，來到493元，聯電也弱勢跌2%以上。航運股也一片綠，唯除息的長榮一支獨秀漲3.4%以上。今日盤面焦點為缺電概念股，部分風力發電與太陽能表現亮眼。
美股道瓊指數28日下跌491.27點，或1.56%，收30946.99點；那斯達克指數下跌343.01點，或2.98%，收11181.54點；標普500指數下跌78.56點，或2.01%，收3821.55點；費城半導體指數下跌71.40點，或2.63%，收2642.07點。
台北股市今日開盤跌74.38點，加權股價指數以15365.54點開出，早盤一度跌200點，下殺來到15238元。晶圓代工龍頭、權值股台積電跌4元，來到493元，跌幅0.7%。其他晶圓代工也綠油油，聯電弱勢跌2%以上，來到40.95元。世界先進跌近2%、力積電更是跌逾3%。
其他重要電子股也熄火，聯發科早盤跌0.6%，但隨後黑翻紅，反漲近2%、鴻海小跌0.4%，宏碁、華碩、南亞科、和碩、大立光、緯創、國巨跌1到2%。航運股也一片綠，長榮今日除息，一支獨秀漲3.4%以上，其他陽明、萬海跌4%上下，裕民、志信、中櫃、中航、榮運跌1到2%。今日盤面焦點為缺電概念股，風力發電的上緯投控、亞力、永冠-KY、世紀鋼漲1%以上，部分太陽能也表現亮眼，國碩、碩禾、聯合再生、茂迪漲1到2%。