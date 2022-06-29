聯發科在美大學成立半導體晶片設計中心　厚植研發實力

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在印第安納州州長及普渡大學校長雙雙支持下，該校工程學院與印第安納州經濟發展廳（Indiana Economic Development Corporation, IEDC）促成了在校地上設置聯發科技設計中心的合作創舉。普渡大學John A. Edwardson工程學院院長暨下任校長蔣濛表示：「此次投資為普渡大學的學生創造寶貴機會，就近與世界頂尖的晶片設計人才互動交流。」
聯發科已經與全球及美國頂尖大學合作發展先進研究近20年，而本次與普渡大學的合作又是另一突破。新的半導體設計中心直接設立在校園內，讓該校學生有機會看到自己的創新研究融入一個全球IC設計公司的產品設計或解決方案的一環，此次合作也將為印第安納州吸引高階半導體設計人才。
以工程教育聞名的普渡大學，校內擁有最先進的半導體晶片設施，以大學部來說，普渡大學工程學院是全美前十大工程學院之一，且在2022年成功蟬聯全美工程學院前四強。根據聯發科的規畫，本項合作將可運用印第安納州經濟發展廳提供的優惠以招募當地專業科技人才、建立普渡團隊，而普渡研究基金會 （Purdue Research Foundation）也提供獎勵措施以支持本案。