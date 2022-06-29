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打破迷思！婦產科醫師：沒有研究證實經期吃冰會更痛

打破迷思！婦產科醫師：沒有研究證實經期吃冰會更痛
打破迷思！婦產科醫師：沒有研究證實經期吃冰會更痛

每日健康-每日都做得到的健康

2022-06-29 10:00:53

民眾對於冰冷的食物有一種迷思，認為應該要少吃冰的食物，以免子宮受寒，甚至有不少女性在月事來期間都會拒絕吃冰，但吃冰真的會引發經痛嗎？雖然女性每個月都需要面對一次月經，但對月經了解多少呢？對此，知名婦產科主治醫師張瑜芹在臉書粉專「美麗而剽悍 婦產科女醫 新竹東區 張瑜芹醫師」發文，分享6個有趣的月經冷知識，讓女性能更加了解自己的身體！

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1、一生的經期數量 

女性一生中大約會經歷450次經期，雖然不太舒服，但終究會習慣以及學會和平共處。

2、每次流血的量 

每次經期看到衛生棉都會嚇壞，但其實是因為衛生棉吸收後會讓經血在上面暈開，所以看起來量很多。每一次經期流血大概30cc至50cc，是連一瓶養樂多瓶都裝不滿的份量，所以不必擔心失血過多的問題。

3、經血的成分 

月經其實並不只是血，裡面還有剝落的子宮薄膜、賀爾蒙、陰道分泌物等，所以會比一般的血液更濃稠。

4、懷孕後經痛消失

由於子宮內引起疼痛的內膜組織可能會萎縮，讓懷孕後的女性覺得經期不痛，但內膜組織有可能會重新長出來，所以還是會有再次疼痛的可能。

示意圖 / 翻攝自 Unsplash
示意圖 / 翻攝自 Unsplash
5、經期可以吃冰

目前沒有研究證實經期吃冰會更痛，不過如果過往有因為吃冰而加劇疼痛的話，就建議忌口。

6、大姨媽的由來

有些人會將「大姨媽」作為月經的代稱，原由是漢朝有位少女，因為月經來不舒服，又太害羞不敢講，所以當男友要偷偷找她約會時，就隨口謊稱：「大姨媽來我家，我不能出來」，從此成了月經的代名詞。

本文經張瑜芹醫師臉書專粉「美麗而剽悍 婦產科女醫 新竹東區 張瑜芹醫師」授權報導

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