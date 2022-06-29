打破迷思！婦產科醫師：沒有研究證實經期吃冰會更痛

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女性一生中大約會經歷450次經期，雖然不太舒服，但終究會習慣以及學會和平共處。
2、每次流血的量
每次經期看到衛生棉都會嚇壞，但其實是因為衛生棉吸收後會讓經血在上面暈開，所以看起來量很多。每一次經期流血大概30cc至50cc，是連一瓶養樂多瓶都裝不滿的份量，所以不必擔心失血過多的問題。
3、經血的成分
月經其實並不只是血，裡面還有剝落的子宮薄膜、賀爾蒙、陰道分泌物等，所以會比一般的血液更濃稠。
4、懷孕後經痛消失
由於子宮內引起疼痛的內膜組織可能會萎縮，讓懷孕後的女性覺得經期不痛，但內膜組織有可能會重新長出來，所以還是會有再次疼痛的可能。
5、經期可以吃冰
目前沒有研究證實經期吃冰會更痛，不過如果過往有因為吃冰而加劇疼痛的話，就建議忌口。
6、大姨媽的由來
有些人會將「大姨媽」作為月經的代稱，原由是漢朝有位少女，因為月經來不舒服，又太害羞不敢講，所以當男友要偷偷找她約會時，就隨口謊稱：「大姨媽來我家，我不能出來」，從此成了月經的代名詞。
本文經張瑜芹醫師臉書專粉「美麗而剽悍 婦產科女醫 新竹東區 張瑜芹醫師」授權報導
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