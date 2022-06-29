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子宮肌瘤多數女生都有卻又沒有感覺　婦產科醫師提醒「這些症狀」出現就要檢查！

子宮肌瘤多數女生都有卻又沒有感覺　婦產科醫師提醒「這些症狀」出現就要檢查！
子宮肌瘤多數女生都有卻又沒有感覺　婦產科醫師提醒「這些症狀」出現就要檢查！

每日健康-每日都做得到的健康

2022-06-29 10:00:53

子宮肌瘤是長在子宮組織中異常的肌肉瘤，是女性最常見的良性腫瘤之一，讓不少女性擔心子宮肌瘤一般上會生長在哪個部位？會引起哪些症狀？是不是一定要手術治療？

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新竹國泰醫院婦產科主治醫師張瑜芹在臉書粉專「美麗而剽悍 婦產科女醫 新竹東區 張瑜芹醫師」發文表示，在生育年齡的女性中，子宮肌瘤的發生率大概是2成，而在更年期前期的女性族群中則佔5成，比率相當驚人。

圖/翻攝自 美麗而剽悍 婦產科女醫 新竹東區 張瑜芹醫師 臉書
圖/翻攝自 美麗而剽悍 婦產科女醫 新竹東區 張瑜芹醫師 臉書

子宮肌瘤症狀  與腫瘤大小和位置息息相關

張瑜芹醫師強調，子宮肌瘤因生長位置、大小不同，症狀和處理方式也會不太一樣。不過，許多人的子宮肌瘤是「無症狀」的，只有在接受婦產科的超音波檢查時，才會意外被診斷有子宮肌瘤。子宮組織由外而內可分成三層結構，那就是漿膜層、肌肉層和粘膜層，所以大致能以肌瘤生長位置來區分4種常見的肌瘤：

1）最常見的「肌層內肌瘤」主要被子宮肌肉包圍，大部分患者都不會出現症狀，只有少數可能引發出血、月經量變多、經期延長；

2）「粘膜下肌瘤」生長在子宮內腔，並向子宮內側突出，容易在早期就有嚴重症狀，例如月經大量出血，且伴隨分泌物不斷；

3）「漿膜下肌瘤」長在子宮外部，大多無症狀，但隨著子宮肌瘤變大，可能會造成骨盆腔疼痛和腹脹感。如果壓到膀胱，就會導致頻尿，反之往後壓到直腸，就容易便秘。

4）與生殖系統有關的「有蒂肌瘤」則是有一個細長組織連接子宮內或外，可能會出現月經大出血，當肌瘤蒂有扭轉情況，便會引起劇烈疼痛，通常需要進行切除手術。

 

圖/翻攝自 美麗而剽悍 婦產科女醫 新竹東區 張瑜芹醫師 臉書
圖/翻攝自 美麗而剽悍 婦產科女醫 新竹東區 張瑜芹醫師 臉書
有子宮肌瘤有症狀的人，通常也會面臨經痛、性愛疼痛，而子宮肌瘤由於長在子宮裡，也會影響生育能力，導致懷孕較困難，甚至會擠壓胎兒生長空間，造成流產、早產或難產的風險。

子宮肌瘤有哪些治療方式？

張瑜芹指出，上述症狀也和其他很多疾病症狀相同，很容易跟其他疾病搞混。如果症狀持續發生，應該立即到婦產科照超音波檢查，有些肌瘤可以放置追蹤，有些可以採取保守治療，一般透過黃體素、口服避孕藥等藥物控制，都能縮小子宮肌瘤、改善經血過多的問題。只有當肌瘤長在特殊位置，導致月經異常、壓迫泌尿系統和消化道而嚴重影響生活時，才需要開刀治療。

本文經張瑜芹醫師臉書專粉「美麗而剽悍 婦產科女醫 新竹東區 張瑜芹醫師」授權報導

 

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