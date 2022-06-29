子宮肌瘤多數女生都有卻又沒有感覺　婦產科醫師提醒「這些症狀」出現就要檢查！

我是廣告 請繼續往下閱讀
子宮肌瘤症狀 與腫瘤大小和位置息息相關張瑜芹醫師強調，子宮肌瘤因生長位置、大小不同，症狀和處理方式也會不太一樣。不過，許多人的子宮肌瘤是「無症狀」的，只有在接受婦產科的超音波檢查時，才會意外被診斷有子宮肌瘤。子宮組織由外而內可分成三層結構，那就是漿膜層、肌肉層和粘膜層，所以大致能以肌瘤生長位置來區分4種常見的肌瘤：
1）最常見的「肌層內肌瘤」主要被子宮肌肉包圍，大部分患者都不會出現症狀，只有少數可能引發出血、月經量變多、經期延長；
2）「粘膜下肌瘤」生長在子宮內腔，並向子宮內側突出，容易在早期就有嚴重症狀，例如月經大量出血，且伴隨分泌物不斷；
3）「漿膜下肌瘤」長在子宮外部，大多無症狀，但隨著子宮肌瘤變大，可能會造成骨盆腔疼痛和腹脹感。如果壓到膀胱，就會導致頻尿，反之往後壓到直腸，就容易便秘。
4）與生殖系統有關的「有蒂肌瘤」則是有一個細長組織連接子宮內或外，可能會出現月經大出血，當肌瘤蒂有扭轉情況，便會引起劇烈疼痛，通常需要進行切除手術。
有子宮肌瘤有症狀的人，通常也會面臨經痛、性愛疼痛，而子宮肌瘤由於長在子宮裡，也會影響生育能力，導致懷孕較困難，甚至會擠壓胎兒生長空間，造成流產、早產或難產的風險。
子宮肌瘤有哪些治療方式？張瑜芹指出，上述症狀也和其他很多疾病症狀相同，很容易跟其他疾病搞混。如果症狀持續發生，應該立即到婦產科照超音波檢查，有些肌瘤可以放置追蹤，有些可以採取保守治療，一般透過黃體素、口服避孕藥等藥物控制，都能縮小子宮肌瘤、改善經血過多的問題。只有當肌瘤長在特殊位置，導致月經異常、壓迫泌尿系統和消化道而嚴重影響生活時，才需要開刀治療。
本文經張瑜芹醫師臉書專粉「美麗而剽悍 婦產科女醫 新竹東區 張瑜芹醫師」授權報導
延伸閱讀
手搖飲致癌？年輕愛喝含糖飲料，大腸長出「危險息肉」暴增30%
自然染疫像吃下「無敵星星」？ 重症醫駁：不打疫苗抗體恐變「流星」