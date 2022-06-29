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剩菜吃不完留下一餐？　營養師提醒：保存不當恐引發食物中毒

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剩菜吃不完留下一餐？　營養師提醒：保存不當恐引發食物中毒

每日健康-每日都做得到的健康

2022-06-29 10:00:53

確保食物衛生安全是家長們極為關注的事，但無論在家用餐或外食，難免會有食物沒吃完、留到下一餐才吃的情況，但要特別注意的是，剩飯剩菜若保存不當，恐會引發食源性疾病的傳播。

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食媒性疾病，俗稱食物中毒，是指吃進被污染的食物或水等所導致的疾病，常見的病原有細菌類、寄生蟲類、病毒類以及天然毒素類。食物中毒的症狀包括噁心、嘔吐、腹痛及腹瀉等。

示意圖/Unsplash
示意圖/Unsplash
食品安全衛生原則

根據國外媒體《Mayo Clinic》報導，攝氏7-60度是細菌快速滋長的危險溫度，因此冰箱冷藏的溫度維持在4度恆溫，能有效抑制細菌滋長。至於食物的保存原則包括以下幾點：

·            及時冷藏容易變質的食物，如肉類、魚、乳製品和雞蛋；

·            食物不要在室溫下放置超過2小時，如室溫超過32度則不宜超過1小時；

·            未經烹煮的食物如沙拉和三明治，一定要盡快吃完或放入冰箱冷藏。

儲存在冰箱裡的剩菜可保存3到4天，過了這段時間，食物中毒的風險就會增加。來自Mayo Clinic的營養師建議，如果預知無法在4天内將剩菜吃完，請馬上將其冷凍。另外，在食用剩菜之前，必須將其重新加热至70度，方可安全食用；且醫生並不建議用慢燉鍋來重新加熱食物，不過可以用來保溫食物，並將熱食保持在70度或以上。

示意圖/Pexels
示意圖/Pexels
若要攜帶食物外出，如野餐或露營燒烤，則需注意以下幾點：

·            將冷食置入放有冰塊或保冷劑的冷藏箱；

·            將冰塊或冷藏劑放於食物容器之間，可避免食物口感變差；

·            將飲料存放於另一個冷藏箱，可避免頻繁打開食物冷藏箱而影響溫度。

最後提醒，由於細菌本身並不會改變食物的味道和口感，也無法從肉眼判斷食物是否受到細菌污染，建議大家若無法確定食物是否新鮮，最好的辦法就是丟掉不吃，以免引起食物中毒。

 

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