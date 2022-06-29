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3度邀桃園失智人瑞當國民法官　司法院：模擬找問題階段

▲司法院回應3度寄發邀請桃園失智人瑞擔任國民法官。（圖／NOWnews資料照）
▲司法院回應3度寄發邀請桃園失智人瑞擔任國民法官。（圖／NOWnews資料照）

記者潘千詩／台北報導

2022-06-29 10:52:51

國民法官新制再過半年就要上路，如今卻傳出，桃園地院辦理國民法官模擬法庭，竟連續三度通知一名高齡101歲的重度失智婦人要她擔任國民法官，讓家屬直呼離譜。司法院表示，因國民參與審判是影響社會深遠、至關重大的司法改革，因此在制度正式上路前的準備階段，委請各法院密集辦理模擬法庭，以求及早發掘問題，事前因應準備。

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據了解，張姓婦人重度失智、無法走路跟說話，2019年住進安養機構。2021年8月，張婦收到國民法官的通知，其女兒掛號回覆法院，母親不適合擔任國民法官，未料，張婦還是進入備選國民法官複選名冊。女兒為此打電話到桃院，接電話的人卻說，承辦科長沒空接電話。前天，女兒三度接到桃院通知，要求張婦8月16日上午9點準時報到。

司法院表示，依《國民法官法》規定，只要年滿23歲、在地方法院管轄區域內繼續居住4個月以上就可能被抽中，代表沒有設年齡上限；另規定「受監護或輔助宣告」不得被選任為國民法官、備位國民法官等消極資格。

司法院表示，張女士雖被列入複選名冊，其女兒就向法院申告母親年屆101歲，且居住在安養院，但因張女士沒有法定不得擔任國民法官的情形，所以仍被列在複選名冊內，後續才又接到法院寄發邀請擔任候選國民法官的通知。

依《國民法官法》第3條第2項規定，國民有參與審判的權利與義務，所以法院抽選備選國民法官、候選國民法官與相關資格審查，都會以嚴謹慎重的態度為之。

司法院表示，《國民法官法》第16條規範精神，民眾如符合拒絕參與審判的事由（如年滿70歲以上），且依法拒絕參與審判，當有不參與審判的權利，為能在維護國民參與審判權利同時，也避免過度影響國民生活，將於制度正式實施前，儘速於施行細則擬定相關配套，研究是否可於認定國民符合法定拒絕參與審判情形，就可於更早的階段予以排除，以資因應。

司法院表示，非常感謝這位民眾提出意見，也對造成民眾若干不便表示歉意。另也提醒所有國民，在國民法官制度實施前的模擬期間，各法院是以邀請的方式通知國民到庭參與模擬審判，我們誠摯歡迎國民踴躍參與、體驗；民眾接獲通知後，如果評估認為確實有參與的困難，也可以向法院表明，請不用過度擔憂。

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