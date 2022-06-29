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乳癌復發風險高　最新術後輔助治療「降3成復發率」

乳癌復發風險高　最新術後輔助治療「降3成復發率」
乳癌復發風險高　最新術後輔助治療「降3成復發率」

健康醫療網

2022-06-29 11:01:00

【健康醫療網／記者楊艾庭報導】33歲的陳小姐，7年前在洗澡時摸到乳房有腫塊，不適感及疼痛隨著時間越來越明顯，就醫後，年紀輕輕的她確診為荷爾蒙陽性型乳癌，且屬於高度復發風險族群。突如其來的噩耗打亂原本安穩的生活，孩子也被迫停學，年紀尚輕的她深怕治療後若復發，無法陪伴小孩成長，焦慮到無法入眠，所幸在接受新型術後輔助性治療後，目前已超過5年未復發，讓她能安心陪伴孩子成長，邁向治癒目標，找回幸福生活。

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臺北榮民總醫院外科部曾令民主任表示：「台灣每年新增的乳癌患者已破萬人，早期患者就佔8成；雖早期乳癌的五年存活率高達90%，但無法預測的復發仍為許多患者的隱憂；因此建議高度復發風險族群應更注意復發問題、務必積極接受術後輔助性治療，降低復發可能性。」林口長庚醫院乳房醫學中心郭玟伶主任也說明：「最新研究發現，細胞週期抑制劑搭配荷爾蒙療法可有效降低早期患者3成以上的復發率、更能減少遠端轉移的發生，朝治癒之路更進一步。」

復發成患者最大隱憂 術後前5年復發機率高

根據108年台灣癌症登記報告顯示，台灣每十萬人中有88.9人罹患乳癌，是發生率最高的癌症。曾令民主任說明：「根據統計，近7成患者是荷爾蒙陽性型，這類患者預後較佳，以『治癒』為治療目標，但若屬於荷爾蒙陽性型高復發風險族群，仍有20～40%的患者會遇到復發問題；根據台灣研究顯示，復發患者中約有8成以上是在術後五年內發生、甚至逾3成是在術後兩年就復發，這對早期患者來說是很大的打擊。」

早期乳癌若復發、同時發生遠端轉移，即進入晚期，治療目標就會變成延長壽命而非治癒。因此曾令民主任也建議，早期乳癌患者須注意自己是否有「淋巴結陽性」、腫瘤大小偏大、Ki-67指數高或腫瘤細胞分化程度差的情況，即可能為高度復發風險族群。

術後輔助性治療成關鍵　有效降低3成以上復發率

降低復發可能性、達到治癒是早期乳癌患者的重要目標。郭玟伶主任解釋：「早期乳癌治療包括術前輔助性治療、標準局部性治療、術後輔助性治療，幫助患者擊敗癌細胞；其中術後輔助性治療透過全身性的治療來消滅肉眼無法見的細微轉移，降低復發可能性，讓患者有機會達到『治癒』。」社團法人乳癌病友協會理事長黃淑芳語重心長地提到：「面對復發問題，病友們需要更多元的術後輔助性治療選擇，除了降低復發可能性外，希望也能實現早期乳癌的『治癒』目標。」

最新研究發現，原先使用在治療荷爾蒙陽性型晚期或轉移性乳癌的細胞週期抑制劑，搭配荷爾蒙療法使用，也能有效降低早期乳癌的復發率達3成以上，甚至在多數患者常發生復發的術後第三年，也能有效降低3成以上遠端轉移風險12頗具臨床意義。郭玟伶主任進一步說明：「目前NCCN美國國家癌症資訊網、ASCO美國臨床腫瘤醫學會在2022年最新的乳癌指引中將細胞週期抑制劑納入術後輔助性治療選項之一，因此建議患者、尤其是高度復發風險的患者要積極接受術後輔助性治療，才能達到『治癒』目標。」

高度復發風險判斷認準「淋巴結陽性」 提高警覺並積極治療

陳小姐在七年前確診為荷爾蒙陽性型乳癌，且有超過3顆的淋巴結陽性、腫瘤將近6公分大、Ki-67指數超過20%，屬於高度復發風險族群。因害怕即便接受治療也無法痊癒，一度讓她拒絕回診；所幸在醫師開導及陪伴下，讓她鼓起勇氣面對治療，除了標準局部性治療外，也接受了術後輔助性治療延緩復發風險，目前已過5年且未復發，讓她能安心的陪伴孩子成長，不再提心吊膽。

復發是癌友的共同夢魘，尤其早期乳癌患者以「治癒」為治療目標，若發生復發則代表一切將從頭開始。黃淑芳理事長也分享她的經歷，面對癌症千萬不能放棄，目前的治療選項相當多元、只要願意接受治療，就有治癒的可能，若患者有疑問或困難，都可以與醫師討論，或向病友協會尋求幫助，千萬不要放棄。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54284

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