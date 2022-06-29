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COLD STONE每周只吃「這兩天」！冰淇淋全品項一律買1送1

▲Cold Stone公布2022下半年「7大優惠」，每周兩天爽吃冰淇淋買一送一。（圖／取自Cold Stone粉專）
▲Cold Stone公布2022下半年「7大優惠」，每周兩天爽吃冰淇淋買一送一。（圖／取自Cold Stone粉專）

記者黃韻文/綜合報導

2022-06-29 10:56:53

炎炎夏日，正是大吃冰淇淋的好時機，酷聖石冰淇淋宣布7月1起，推出2022下半年會員「七大優惠」，一路吃到年底12月31日，《NOWnews今日新聞》整理好康懶人包，趕緊存好攻略省錢包。

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看準疫情期間個人商機增加，酷聖石在每周一用OPEN POINT點數10點加99元，能爽吃中杯經典冰淇淋；兩人同行就把握每周三、周六冰淇淋買一送一。為了慶祝7月7日「世界巧克力日」，當天推出1日限定巧克力冰淇淋第二杯50元，其中新品「巧克愛攪和」，將巧克力與花生巧妙融合，並搭配OREO、脆口杏仁，巧克力控別錯過一日好康。

▲7月7日「世界巧克力日」買巧克力冰淇淋第二杯50元。（圖／酷聖石提供）
▲7月7日「世界巧克力日」買巧克力冰淇淋第二杯50元，圖左為新品「巧克愛攪和」。（圖／酷聖石提供）
🟡2022下半年七大優惠（7月1日至12月31日）
📍好康1：每周一用OPEN POINT點數10點加99元，可買中杯經典冰淇淋（不含脆餅）。

📍好康2：每周三買冰淇淋同size買一送一，不含脆餅／桶裝。

📍好康3：每周六買中杯以上冰淇淋同size買一送一，不含脆餅／桶裝。

📍好康4：用OPEN POINT點數10點享Mine享樂桶買一送一。

📍好康5：用OPEN POINT點數200點免費換Mine享樂桶（原價380元）。

📍好康6：7月1日起至年底前冰淇淋蛋糕9折。

📍好康7：7月1日起至年底前草莓美莓冰淇淋爆米花8.5折。

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