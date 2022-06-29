國內驚見首例猴痘　醫授２招預防感染

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樂生療養院感管室張瑩雯主任說，「猴痘」是病毒性疾病，此株病毒是天花病毒的親戚，症狀與天花相似，但病情較輕微，是人畜共通的傳染病。
張瑩雯主任提到，猴痘傳播方式有二，一是人畜共通傳染，經由受感染動物的血液、體液、損傷的皮膚或黏膜而被感染，或食用受感染動物的肉類；另一種傳播方式是人傳人，接觸到確診者呼吸道分泌物、損傷的皮膚、黏膜或被汙染物品（比如床被單、衣物）、飛沫傳播、長時間面對面接觸而感染。
多出現皮膚病灶 數周內能康復
猴痘的淺伏期約為5～21天，若確診猴痘可能出現皮膚病灶（如斑疹、丘疹、水泡、膿疱等）、發燒、畏寒／寒顫、出汗、頭痛、肌肉痛、淋巴腺腫大（如耳周、腋窩、頸部或腹股溝）等症狀，而大多數確診猴痘患者可於幾周內恢復健康，但兒童及免疫功能低下者易有繼發性細菌感染、肺炎、敗血症等併發症，應謹慎看待。
張瑩雯主任提到，大多數的確診猴痘患者以輸液治療、維持營養等支持性療法為主，來減輕發病症狀和併發症；而重症或免疫低下者可使用抗病毒藥物Tecovirimat、Cidofovir與Brincidofovir或是注射Vaccinia Immune Globulin Intravenous 來做為治療。
避免與動物接觸 勤洗手、戴口罩能預防
張瑩雯主任提醒，除避免與猴痘感染者和動物接觸；若前往猴痘流行地區，所有食物也應徹底煮熟才能食用。另有可能在不知情的情況下與猴痘確診者接觸，只要勤洗手、戴口罩也是能預防感染，若身體不適，出現相關症狀，應及時就醫，並主動告知醫師旅遊接觸史。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54277
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