滴滴噠噠異想水保繪畫比賽 即日起網路票選「畢卡索」

農委會水保局南投分局為宣導生態保育、水保永續觀念，最近舉辦「滴滴噠噠的異想水保」繪畫比賽，在全台引起熱烈迴響，總計有6千多件作品參賽。經初審選出入圍作品121件，創作年齡層涵括最長者100歲阿嬤，及最年少的3歲小童。最後決賽獎落誰家，即日起至7月10日，展開繪畫網路人氣票選，邀請民眾一起選出心中的畢卡索。





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水保局南投分局首創以保水護土的吉祥物「滴滴噠噠」為主題，舉辦「滴滴噠噠的異想水保」全國大小頑童皆可的繪畫比賽，迴響熱烈，自5月1日至6月5日徵件，來自基宜花東高屏甚至金門的參賽者，不論是以單位團體報名或是個人創意報名，參加作品多達6,743件，成績斐然。





▲「滴滴噠噠的異想水保」繪畫比賽，在全台引起熱烈迴響，圖為老頑童創意組入圍作品之一。（圖／水保局南投分局提供）

為了審慎公開、透明嚴選，評審過程除全程錄影外，更邀請美學、藝術家等專業美術者擔任評審。初審共評選出121件入圍作品，公告於（農村小童）FB粉絲團，6月28日至7月10日，開放人氣票選活動，歡迎全國民眾一起參與，選出心目中的畢卡索，最後總決選得獎名單，將於7月21日公佈。票選網站https://forms.gle/JBrCZXbrFiMfpDpT7





水保局南投分局陳榮俊分局長表示，這次繪畫比賽是以「生態保育、水保永續」為主題，希望從繪畫過程中，帶領繪畫者理解水土保持推廣社區白魚復育，及有機栽培的成效與保水、護土的治理工法和功能。評審們一致認為此次大小頑童創意組別中，不論是用色、筆畫及構圖，都讓專業評審驚艷，尤其是老頑童們，也許連執筆都不易，但作品構圖內容豐富、筆觸細膩，讓評審難以取捨。





陳榮俊說，今年活動獲得熱烈迴響，個人報名件數大增，是去年的7倍。評選作品中90歲以上的數量相當踴躍，最高年齡參賽者為南投縣埔里鎮100歲黃姓阿嬤，最小的頑童3歲。100歲阿嬷去年獲得最佳精神獎，今年更以不同畫風、豐富的構圖及著色技巧，贏得評委讚許。評委咸認黃姓阿嬤的不老精神足為典範，希望藉此鼓勵更多長者提起畫筆，彩繪出心目中璀璨的水保世界。





