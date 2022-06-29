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糖友、腎友福音！　「新一代降血糖藥」排糖同時保護腎

糖友、腎友福音！　「新一代降血糖藥」排糖同時保護腎
糖友、腎友福音！　「新一代降血糖藥」排糖同時保護腎

健康醫療網

2022-06-29 14:31:00

【健康醫療網／記者曾正豪報導】臺灣是洗腎大國，近年來洗腎人口依然逐年增加，平均每一百萬人口就有大約3,500人是洗腎患者。腎臟衰竭的原因有很多，然而其中最大宗的病因就是糖尿病，大約有一半的病人是因為糖尿病而開始洗腎。

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糖尿病血糖控制不佳　會造成其他器官病變

臺北市立聯合醫院陽明院區腎臟內科主治醫師謝至同表示，有些人會覺得血糖高一點也不會有任何不舒服，因此對於血糖的控制並不是很積極。然而對於糖尿病我們在乎的不只是眼前血糖的高或低，重點在於高血糖長期對身體造成的影響；如果血糖控制不佳，全身血管在高糖的環境下都會受到傷害，日積月累之後會造成各種併發症，包括各種小血管病變（腎病變、視網膜病變、神經病變等）以及大血管病變（新血管病變、心肌梗塞、腦中風、周邊動脈疾病等）。

SGLT2抑制劑　具保護腎臟效果

SGLT2抑制劑（sodium–glucose cotransporter 2 inhibitors）是新一代的口服降血糖藥，除了可以降血糖之外，還會透過減少腎絲球壓力等機轉，直接達到保護腎臟的效果。

謝至同指出，過去的大型臨床研究發現，糖尿病病人使用了SGLT2抑制劑之後腎臟相關的不良事件會減少24~40%。而原本腎功能就不好的慢性腎臟病病人在使用了SGLT2抑制劑之後，也可以發現腎臟相關的不良事件減少了30~44%；其中有部分病人是沒有糖尿病的，但是使用了SGLT2抑制劑之後依然可以看到類似的腎臟保護效果。

護腎也護心　這些族群不適合使用

除了保護腎臟之外，過去研究也發現SGLT2抑制劑可以降低心血管疾病風險（包括心血管死亡、心肌梗塞、缺血性腦中風等），也可以作為心臟衰竭的治療用藥。

除此之外，SGLT2抑制劑在排糖的同時鈉離子與額外的水分也會經由尿液排出，因此也會有降低血壓以及減重的效果。

不過，目前健保僅給付SGLT2抑制劑使用在糖尿病患者，另外腎臟功能太差、腎絲球過濾率小於30 ml/min/1.73m2的患者也不適合使用。由於SGLT2抑制劑會增加尿液中的糖分，會增加生殖器感染的機會，因此會建議增加水分攝取並加強個人清潔衛生。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54255

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