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陳文茜心跳飆到138！吸氧活命　「人生已走到最後篇章」

▲陳文茜染自體免疫系統疾病。（圖／TVBS提供）
▲陳文茜染自體免疫系統疾病。（圖／TVBS提供）

娛樂中心／綜合報導

2022-06-29 16:00:00

64歲陳文茜2019年確診肺腺癌初期，開刀切除腫瘤後，調養一段時間才逐漸康復，沒想到，前2個月的某一天，溫差誘發免疫系統疾病，她痛苦到崩潰尖叫，一度絕望求死，冷靜後才恢復意志。今（29日）凌晨時分，陳文茜再度於臉書分享病況，直言「人生已經走到最後篇章」。

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▲陳文茜前年開刀治療肺腺癌，康復後繼續錄製節目。（圖／翻攝陳文茜FB）
▲陳文茜樂觀對抗病魔。（圖／陳文茜臉書）
陳文茜坦言，自已逐漸沒有病識感，每天吃半碗藥物加上維他命，成為她的家常習慣，血氧濃度92就吸氧氣，高於95就大聲唱歌，現在做點家事心跳就飆到138，嘴巴有點麻，很快倒在床上，滿身大汗，必須深呼吸幾回，濕紙巾擦一下，再喝口水，如果加點氧氣，心跳很快就會降至83。

「我如昔日做家事般，把這些一度困擾我的事，一一安排就緒。這比準備文茜的世界周報，容易多了吧！」陳文茜表示，現在她還是照常搬花、整理花園，將來更有一個旅行的夢，認為只要藥物帶夠、訂製一個華麗的輪椅，一定可以繼續行走天下，尤其是義大利。

▲陳文茜秀出照腦部MRI時，到精品店買的粉紅色草帽，稱是到義大利旅行要戴的帽子、包包、急救針。（圖／陳文茜臉書）
▲陳文茜秀出照腦部MRI時，到精品店買的粉紅色草帽，稱是到義大利旅行要戴的帽子、包包、急救針。（圖／陳文茜臉書）
陳文茜打趣地說：「生病的好處是妳好像快要翹了，妳想達成什麼願望，朋友都會盡力支持妳。真是超級無敵特權！」也說自己的疾病，不必也不能擋住她的偉大旅遊夢，「這是人生走到最後篇章，我獲得的特權。自由了，這個世界的好惡，再也與我無關：何必在乎別人議論你？事實上你走了以後，很快，沒．有．人．會．記．得．你」。（編輯：楊穎軒）

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