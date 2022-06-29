COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

家長必看！幼兒接種疫苗6大注意事項　14天內注意心肌炎

▲台大醫院李秉穎醫師針對幼兒接種疫苗注意事項，進行說明。（圖／指揮中心）
▲台大醫院李秉穎醫師針對幼兒接種疫苗注意事項，進行說明。（圖／指揮中心）

編輯中心／綜合報導

2022-06-29 14:56:17

衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）日前召開專家會議，會中針對6個月至5歲幼兒莫德納 COVID-19疫苗接種提供建議，台大醫院李秉穎醫師今（29）日也在疫情記者會上進行詳細說明，並提出6大注意事項，以及兒童接種mRNA疫苗後，曾出現極罕見的心肌炎、心包膜炎，主要發生在接種後14天內，且較常發生在第二劑之後以及年輕男性。

我是廣告 請繼續往下閱讀
李秉穎醫師說明，有關6個月至5歲幼童可接種莫德納疫苗，首先建議須先經醫師評估、接種兩劑基礎劑，兩劑間隔4-8週以上、接種部位原則建議未滿2歲嬰幼童接種大腿前外側股外側肌，2歲以上幼童接種非慣用手之上臂三角肌、確診者發病後起至少間隔3個月、接種後進行疫苗接種健康回報監測。

▲6個月至5歲以下幼兒接種疫苗注意事項。（圖／指揮中心）
▲6個月至5歲以下幼兒接種疫苗注意事項。（圖／指揮中心）
在副作用部分，李秉穎提到，接種後較常見的是躁動/哭鬧、接種部位疼痛、嗜睡、食慾不振、發燒、注射部位紅斑及腫脹等，如發燒超過48小時，有嚴重過敏反應如呼吸困難、氣喘、眩暈、心跳加速、全身紅疹等不適，應儘速就醫釐清病因。

▲6個月至5歲以下幼兒接種疫苗注意事項。（圖／指揮中心）
▲6個月至5歲以下幼兒接種疫苗注意事項。（圖／指揮中心）
李秉穎也說，兒童接種mRNA疫苗後，曾出現極罕見的心肌炎、心包膜炎，主要發生在接種後14天內，且較常發生在第二劑之後以及年輕男性，不過評估下來，mRNA疫苗用於年輕族群的整體臨床效益仍大於其風險，但家長仍須注意，在接種後28天內，如果有胸痛、胸口壓迫或不適症狀、心悸（心跳不規則、跳拍或顫動）、運動耐受力不良（如走幾步路就很喘、沒有力氣爬樓梯）、暈厥/昏厥、呼吸急促等疑似心肌炎、心包膜炎症狀，應立即就醫。（編輯：林莞茜）

▲兒童接種mRNA應注意心肌炎及心包膜炎（圖／指揮中心）
▲兒童接種mRNA應注意心肌炎及心包膜炎（圖／指揮中心）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

7月後「死亡數」將穩定低於百例？莊人祥坦言：有可能

何時能正常生活？李秉穎：面對變異株「共存要花好幾年」

幼兒接種疫苗「接種站場地規劃」指揮中心3大要點一次看

防疫措施不鬆綁！維持現行口罩規定　防變異株BA.4、BA.5

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
最想在哪種影廳再刷《捍衛戰士：獨行俠》？

最想在哪種影廳再刷《捍衛戰士：獨行俠》？

繼續作答
即時
推薦閱讀