家長必看！幼兒接種疫苗6大注意事項 14天內注意心肌炎
衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）日前召開專家會議，會中針對6個月至5歲幼兒莫德納 COVID-19疫苗接種提供建議，台大醫院李秉穎醫師今（29）日也在疫情記者會上進行詳細說明，並提出6大注意事項，以及兒童接種mRNA疫苗後，曾出現極罕見的心肌炎、心包膜炎，主要發生在接種後14天內，且較常發生在第二劑之後以及年輕男性。
李秉穎醫師說明，有關6個月至5歲幼童可接種莫德納疫苗，首先建議須先經醫師評估、接種兩劑基礎劑，兩劑間隔4-8週以上、接種部位原則建議未滿2歲嬰幼童接種大腿前外側股外側肌，2歲以上幼童接種非慣用手之上臂三角肌、確診者發病後起至少間隔3個月、接種後進行疫苗接種健康回報監測。
在副作用部分，李秉穎提到，接種後較常見的是躁動/哭鬧、接種部位疼痛、嗜睡、食慾不振、發燒、注射部位紅斑及腫脹等，如發燒超過48小時，有嚴重過敏反應如呼吸困難、氣喘、眩暈、心跳加速、全身紅疹等不適，應儘速就醫釐清病因。
李秉穎也說，兒童接種mRNA疫苗後，曾出現極罕見的心肌炎、心包膜炎，主要發生在接種後14天內，且較常發生在第二劑之後以及年輕男性，不過評估下來，mRNA疫苗用於年輕族群的整體臨床效益仍大於其風險，但家長仍須注意，在接種後28天內，如果有胸痛、胸口壓迫或不適症狀、心悸（心跳不規則、跳拍或顫動）、運動耐受力不良（如走幾步路就很喘、沒有力氣爬樓梯）、暈厥/昏厥、呼吸急促等疑似心肌炎、心包膜炎症狀，應立即就醫。（編輯：林莞茜）
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